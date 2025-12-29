< sekcia Šport
Nór Stenshagen sa v 2. etape dočkal prvého triumfu v kariére
Z dvojice Slovákov sa viac darilo Petrovi Hindsovi, ktorý zapísal 73. priečku so stratou 2:14,6 min.
Autor TASR
Dobbiaco 29. decembra (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Mattis Stenshagen sa stal víťazom pondelkovej 2. etapy Tour de Ski, ktorou bola desiatka klasicky s intervalovým štartom v talianskom Dobbiacu. Na pódiu ho doplnili dvaja krajania, druhý Johannes Kläbo s mankom 8,9 s a tretí Emil Iversen s odstupom 10,1 s.
Dvadsaťdeväťročný Stenshagen sa dočkal svojho prvého triumfu vo Svetovom pohári. Jeho doterajším najlepším umiestnením boli dve tretie miesta, jedno prišlo v prebiehajúcej sezóne na 10 km voľne v Davose. „Neskutočný úspech. Pracoval som na tomto výsledku veľmi dlho, konečne sa mi podarilo dostať medzi najlepších. Je to veľká odmena. Nórsky tím je nabitý, olympiádu nemám vôbec istú. Nechcem nad tým rozmýšľať, budem sa snažiť, aby som na podobnej úrovni jazdil aj naďalej,“ zhodnotil svoj výkon Stenshagen podľa fis.com.
Z dvojice Slovákov sa viac darilo Petrovi Hindsovi, ktorý zapísal 73. priečku so stratou 2:14,6 min. Jáchym Cenek obsadil 110. pozíciu s mankom 5:05,4. Celkovo je Hinds na 81. priečke s odstupom +3:17 min. Cenek nabral stratu vyše 6 minút a na štart 3. etapy už nastúpiť nemôže.
Kläbo potvrdil, že je jednoznačným kandidátom na celkový triumf v Tour a môže pridať do zbierky piate prvenstvo. Po víťazstve v nedeľnom šprinte sa nestratil ani v disciplíne, ktorá patrí pre neho k dlhodobo najslabším a upevnil si líderskú pozíciu na čele Tour de Ski i súťaže o veľký krištáľový glóbus. Jeho hlavný konkurent v boji o triumf v etapovom podniku a víťaz podujatia z roku 2024 Nór Harald Amundsen v ideálnych podmienkach za slnečného počasia nepodal presvedčivý výkon a obsadil 7. miesto so stratou 34,4 s.
Nórska bežkyňa na lyžiach Astrid Slindová triumfovala v pondelkovej 2. etape Tour de Ski, ktorou bola desiatka klasicky s intervalovým štartom v talianskom Dobbiacu. V cieli mala náskok sedem sekúnd pred druhou Rakúšankou Teresou Stadloberovou, tretia skončila líderka celkového poradia Svetového pohára Američanka Jessica Digginsová s odstupom 8,8 s.
V sezóne sa išla v poradí už štvrtá desiatka intervalovo a opäť mala inú víťazku. Tridsaťsedemročná Slindová zaznamenala piate prvenstvo v kariére a prvé v sezóne. Na pódium sa dostala druhýkrát v ročníku, už predtým to dokázala na desiatke voľne v Davose. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Tretia etapa je na programe po jednodňovej pauze v stredu. Na programe v Dobbiacu sú preteky na päť km voľnou technikou s hromadným štartom. Lyžiari vybehnú na trať v takzvaných vlnách podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.
Tour de Ski - 2. etapa v talianskom Dobbiacu, 10 km klasicky s intervalovým štartom:
1. Mattis Stenshagen 22:11,0 min, 2. Johannes Kläbo +8,9 s, 3. Emil Iversen (všetci Nór.) +10,1, 4. Iivo Niskanen (Fín.) +24,3, 5. Edvin Anger (Švéd.) +29,3, 6. Erik Valnes +30,7, 7. Harald Amundsen (obaja Nór.) +34,4, 8. Elia Barp (Tal.) +39,2, 9. Savelij Korosteľov (Rus.) +39,6, 10. Federico Pellegrino (Tal.) +42,7,... 73. Peter HINDS +2:14,6 min, 110. Jáchym CENEK (obaja SR) +5:05,4
Poradie Tour de Ski (po 2 z 6 pretekov):
1. Kläbo 23:46 min, 2. Lars Heggen (Nór.) +53 s, 3. Amundsen +57, 4. Anger +59, 5. Stenshagen +1:01 min, 6. Benjamin Moser (Rak.) +1:08,... 81. HINDS +3:17,0
Poradie v SP (po 10 z 27 pretekov):
1. Kläbo 788, 2. Amundsen 632, 3. Martin Nyenget (Nór.) 463, 4. Stenshagen 448, 5. Anger 436, 6. Valnes 411
