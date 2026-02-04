< sekcia Šport
Nór Möller si po páde v tréningu zjazdu vykĺbil rameno
Dvadsaťpäťročný lyžiar stratil rovnováhu v zákrute a po páde sa dokázal postaviť na nohy, no mal očividné problémy s rukou.
Autor TASR,aktualizované
Bormio 4. februára (TASR) - Nórsky lyžiar Fredrik Möller spadol počas stredajšieho prvého oficiálneho tréningu na olympijský zjazd v Bormiu a zo svahu ho museli transportovať helikoptérou. Podľa nórskeho tímového lekára Tronda Floberghagena si Möller vykĺbil ľavé rameno, no zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, či bude môcť zasiahnuť do olympijských súťaží.
Dvadsaťpäťročný lyžiar stratil rovnováhu v zákrute a po páde sa dokázal postaviť na nohy, no mal očividné problémy s rukou. Möller si práve v Bormiu pripísal svoj jediný triumf vo Svetovom pohári, keď uspel v decembri 2024 v super-G. V prebiehajúcej sezóne už mal jeden nepríjemný pád, v decembri vo Val Gardene utrpel menšiu zlomeninu v oblasti chrbta a vyrazil si dva zuby.
Víťazom prvého tréningu sa stal Američan Ryan Cochran-Siegle o 16 stotín sekundy pred domácim Giovannim Franzonim. S mankom štyroch desatín predviedol tretí najrýchlejší čas líder poradia Svetového pohára Švajčiar Marco Odermatt. Zjazd mužov je na programe v sobotu 7. februára o 11.30. Informovali DPA a APA.
Dvadsaťpäťročný lyžiar stratil rovnováhu v zákrute a po páde sa dokázal postaviť na nohy, no mal očividné problémy s rukou. Möller si práve v Bormiu pripísal svoj jediný triumf vo Svetovom pohári, keď uspel v decembri 2024 v super-G. V prebiehajúcej sezóne už mal jeden nepríjemný pád, v decembri vo Val Gardene utrpel menšiu zlomeninu v oblasti chrbta a vyrazil si dva zuby.
Víťazom prvého tréningu sa stal Američan Ryan Cochran-Siegle o 16 stotín sekundy pred domácim Giovannim Franzonim. S mankom štyroch desatín predviedol tretí najrýchlejší čas líder poradia Svetového pohára Švajčiar Marco Odermatt. Zjazd mužov je na programe v sobotu 7. februára o 11.30. Informovali DPA a APA.