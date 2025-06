Nóri a Česi zostali stopercentní, Belgičania s remízou

I-skupina:



Nórsko - Taliansko 3:0 (3:0)



Góly: 14. Sörloth, 34. Nusa, 42. Haaland







Estónsko - Izrael 1:3 (1:1)



Góly: 31. Kait - 39. a 49. Biton, 90. Abu Fani (z 11 m)







tabuľka:



1. Nórsko 3 3 0 0 12:2 9



2. Izrael 3 2 0 1 7:6 6



3. Estónsko 3 1 0 2 5:7 3



4. Taliansko 1 0 0 1 0:3 0



5. Moldavsko 2 0 0 2 2:8 0

J-skupina:



Wales - Lichtenštajnsko 3:0 (1:0)



Góly: 40. Rodon, 66. Wilson, 69. Moore







Severné Macedónsko - Belgicko 1:1 (0:1)



Góly: 86. Alioski - 28. De Cuyper







tabuľka:



1. Wales 3 2 1 0 7:2 7



2. Sev. Macedónsko 3 1 2 0 5:2 5



3. Kazachstan 2 1 0 1 3:3 3



4. Belgicko 1 0 1 0 1:1 1



5. Lichtenštajnsko 3 0 0 3 0:8 0

L-skupina:



Gibraltár - Chorvátsko 0:7 (0:2)



Góly: 60. a 63. Ivanovič, 77. a 80. Kramarič, 28. Pašalič, 30. Budimir, 73. Perišič







Česko - Čierna Hora 2:0 (1:0)



Góly: 23. Hložek, 47. Schick







tabuľka:



1. Česko 3 3 0 0 8:1 9



2. Čierna Hora 3 2 0 1 4:3 6



3. Chorvátsko 1 1 0 0 7:0 3



4. Faerské ostrovy 2 0 0 2 1:3 0



5. Gibraltár 3 0 0 3 1:14 0

Bratislava 6. júna (TASR) - Nórski futbalisti si v kvalifikácii o postup na MS 2026 udržali stopercentnú bilanciu. V piatkovom domácom dueli zdolali Talianov 3:0, keď všetky tri góly strelili v prvom polčase. Bez prehry zostali aj Česi, ktorí doma vyhrali nad Čiernou Horou 2:0. Do bojov o záverečný turnaj vstúpili v piatok Belgičania remízou 1:1 v Severnom Macedónsku, Chorvátsko deklasovalo Gibraltár 7:0.Štvornásobným majstrom sveta Talianom nevyšiel vstup do kvalifikácie. Na turnaji absentovali v predošlých dvoch edíciách, v Osle nezvládli prvý polčas. Skóre stretnutia otvoril v 14. minúte Alexander Sörloth, presadil sa aj 20-ročný Antonio Nusa a Erling Haaland tri minúty pred polčasovým hvizdom zvýšil na 3:0. V druhom polčase sa už skóre nezmenilo. Nóri majú po troch zápasoch skóre 12:2, vďaka silnej generácii hráčov smerujú za prvou účasťou na MS od roku 1998. V ďalšom dueli I-skupiny Izrael zdolal v Tallinne domáce Estónsko 3:1.Česká reprezentácia si pred dôležitým zápasom v Osijeku vytvorila výhodnú pozíciu v L-skupine. Útočníci z nemeckej Bundesligy Adam Hložek a Patrik Schick zariadili Čechom v poradí tretie víťazstvo. Chorváti potvrdili v premiérovom stretnutí proti Gibraltáru úlohu favorita, po dva góly vsietili Franjo Ivanovič a Andrej Kramarič. O tri dni neskôr ich čaká dôležitý domáci zápas s lídrom skupiny.Semifinalisti z roku 2018 Belgičania dlhšie viedli v zápase J-skupiny v Skopje. Obranca Club Bruggy Maxim De Cuyper najprv z bezprostrednej blízkosti dorazil pokus Romelua Lukakua, Severné Macedónsko však dokázalo odpovedať zásluhou Ezgjana Alioského v 87. minúte. Skupinu vedie so siedmimi bodmi Wales, na domácej pôde v Cardiffe zdolal posledné Lichtenštajnsko 3:0.