Nóri a Chorváti si zabezpečili miestenku v Paríži

Alžírsko - Rakúsko 26:41 (13:20)



Nemecko - Chorvátsko 30:33 (10:16)

tabuľka:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 68:59 4*



2. Nemecko 2 1 0 1 71:62 2



3. Rakúsko 2 1 0 1 70:61 2



4. Alžírsko 2 0 0 2 55:82 0**

Nórsko - Maďarsko 29:25 (16:13)



Portugalsko - Tunisko 37:29 (18:20)

tabuľka:



1. Nórsko 2 2 0 0 61:54 4*



2. Maďarsko 2 1 0 1 58:53 2



3. Portugalsko 2 1 0 1 66:61 2



4. Tunisko 2 0 0 2 53:70 0**



Bratislava 16. marca (TASR) - Nórski hádzanári postúpili na olympijské hry v Paríži. Miestenku si zaistili v sobotňajšom zápase 3. turnaja kvalifikácie na OH, keď zdolali domáce Maďarsko 29:25. Na 2. turnaji v Nemecku si zaistili účasť v Paríži Chorváti – aj oni zdolali domáci tím, v pomere 33:30. V Hannoveri naopak stratilo šancu na postup Alžírsko, v maďarskej Tatabányi zas Tunisko.*postup na OH 2024**nemožnosť postupu na OH 2024