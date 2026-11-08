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Nóri čakajú na definitívu od IIHF, Salsten: Náš postoj je jasný
Slovenskí mladíci nastúpia na juniorskom šampionáte v A-skupine proti Fínsku, Nemecku, Švédsku a USA.
Autor TASR
Oslo 8. novembra (TASR) - Vedenie Nórskeho zväzu ľadového hokeja verí, že nebude musieť prepustiť miesto ruským hokejistom na MS do 20 rokov. Nóri dostali správu od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), že po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu (CAS) musia prepustiť svoje miesto ruskému tímu. IIHF je totiž viazaná rozhodnutím CAS a musí pristúpiť k jeho zaradeniu do skupiny majstrovstiev sveta.
Nórsko sa tak v novom rozpise šampionátu presunulo do 1A divízie, ale definitívne objasnenie jeho účasti na MS zostáva nevyjasnené. Šampionát do 20 rokov v Kanade sa začína 26. decembra. Rusko je teraz zaradené do B-skupiny ako desiata krajina a Nórsko ako najnižšie postavený tím zatiaľ zostúpilo späť o divíziu nižšie. „Sme oboznámení so súčasnou situáciou a krokmi, ku ktorým sa IIHF cíti byť nútená. Už skôr sme ale jasne uviedli, aký je náš postoj k otázke účasti Ruska a domnievame sa, že by sa Rusko nemalo zúčastniť na medzinárodných zápasoch, kým bude pokračovať vojna na Ukrajine,“ uviedol šéf Nórskej hokejovej federácie (NIHF) Petter Salsten.
Kanada pritom dala jasne najavo, že ruským hokejistom neudelí víza pre účasť na turnaji a okrem Nórska odmieta proti ruskému výberu nastúpiť ďalších šesť krajín, vrátane Česka. „Zároveň to ukazuje na všetky praktické problémy a bezprostredné dopady na všetky zúčastnené strany, pokiaľ má dôjsť k okamžitému návratu," dodal Salsten. Nórska hokejová asociácia očakáva v najbližších dňoch ďalšie informácie od IIHF.
Slovenskí mladíci nastúpia na juniorskom šampionáte v A-skupine proti Fínsku, Nemecku, Švédsku a USA.
Nórsko sa tak v novom rozpise šampionátu presunulo do 1A divízie, ale definitívne objasnenie jeho účasti na MS zostáva nevyjasnené. Šampionát do 20 rokov v Kanade sa začína 26. decembra. Rusko je teraz zaradené do B-skupiny ako desiata krajina a Nórsko ako najnižšie postavený tím zatiaľ zostúpilo späť o divíziu nižšie. „Sme oboznámení so súčasnou situáciou a krokmi, ku ktorým sa IIHF cíti byť nútená. Už skôr sme ale jasne uviedli, aký je náš postoj k otázke účasti Ruska a domnievame sa, že by sa Rusko nemalo zúčastniť na medzinárodných zápasoch, kým bude pokračovať vojna na Ukrajine,“ uviedol šéf Nórskej hokejovej federácie (NIHF) Petter Salsten.
Kanada pritom dala jasne najavo, že ruským hokejistom neudelí víza pre účasť na turnaji a okrem Nórska odmieta proti ruskému výberu nastúpiť ďalších šesť krajín, vrátane Česka. „Zároveň to ukazuje na všetky praktické problémy a bezprostredné dopady na všetky zúčastnené strany, pokiaľ má dôjsť k okamžitému návratu," dodal Salsten. Nórska hokejová asociácia očakáva v najbližších dňoch ďalšie informácie od IIHF.
Slovenskí mladíci nastúpia na juniorskom šampionáte v A-skupine proti Fínsku, Nemecku, Švédsku a USA.