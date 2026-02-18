< sekcia Šport
Kläbo vyhral s Hedegartom tímšprint a vylepšil rekord na 10 zlatých
V stredisku Tesero triumfovali vo finále s náskokom 1,4 sekundy pred Benom Ogdenom a Gusom Schumacherom z USA, bronz si vybojovali domáci Taliani Elia Barp a Federico Pellegrino (+3,3).
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tesero 18. februára (TASR) - Nórski bežci na lyžiach Einar Hedegart a Johannes Hösflot Kläbo získali zlato v tímšprinte voľne na ZOH 2026. V stredisku Tesero triumfovali vo finále s náskokom 1,4 sekundy pred Benom Ogdenom a Gusom Schumacherom z USA, bronz si vybojovali domáci taliani Elia Barp a Federico Pellegrino (+3,3). Pre Kläba to bola už desiata zlatá medaila na ZOH a piata na týchto hrách, čím vyrovnal rekord amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena.
Kläbo pred štyrmi rokmi v Pekingu triumfoval v tímšprinte klasicky v dvojici s Erikom Valnesom a teraz vytvoril tandem s Hedegartom. V kvalifikácii obsadili Nóri druhú priečku za USA a pred domácim Talianskom, vo finále potom potvrdili papierové predpoklady a postavili sa na najvyšší stupienok. Kläbo zaútočil na poslednom stúpaní a konkurenti na jeho tempo nestačili. Na zlato tak premenil všetkých svojich päť štartov v Tesere a ešte ho čaká päťdesiatka klasicky.
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén predtým na ZOH 2026 už postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne a bol členom zlatej štafety. V historickej tabuľke zlatých medailistov sa na prvej priečke ešte výraznejšie odpútal od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena (všetci osem zlatých), jeho momentálna bilancia je 10-1-1. V stredu vyrovnal rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde. Pred ním to dokázal iba americký rýchlokorčuliar Eric Heiden, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.
Kläbo dosiahol v tímšprinte zlatý olympijský hetrik po triumfoch v rokoch 2018 i 2022. V údolí Val di Fiemme bude mať v sobotu šancu zopakovať bezprecedentný zisk šiestich titulov zo šiestich štartov z vlaňajších MS v Trondheime. Dostal by sa tak na úroveň 11 zlatých na ZOH.
Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii, keď obsadili 20. miesto so stratou 29,46 sekundy na najrýchlejších Američanov. Do finále postúpilo 15 dvojíc. Pre olympijských debutantov Hindsa s Cenekom bol tímšprint prioritou na prebiehajúcich hrách, ale cieľ dostať sa medzi elitnú pätnástku nesplnili.
V kvalifikácii bežal každý z dvojčlenného tímu na 1,5 km dlhej trati samostatne. Cenek ako prvý zo slovenského tímu dosiahol čas 3:10,95 min., a to stačilo iba na 25. miesto v konkurencii 27 krajín s mankom 19,21 sekundy na prekvapujúceho lídra Jaumea Pueyoa zo Španielska. Hinds bol rýchlejší o viac ako šesť sekúnd ako Cenek a časom 3:04,22 min. posunul tím o päť priečok vyššie. Na postup však Slováci potrebovali zajazdiť súhrnne o viac ako 17 sekúnd rýchlejší čas. Hindsovi patrila celkovo 38. a Cenekovi 46. pozícia zo všetkých štartujúcich. Pre Ceneka sa účinkovanie na ZOH 2026 tímšprintom skončilo, Hinds by mal ešte v sobotu absolvovať kráľovskú disciplínu na 50 km klasicky.
Kläbo pred štyrmi rokmi v Pekingu triumfoval v tímšprinte klasicky v dvojici s Erikom Valnesom a teraz vytvoril tandem s Hedegartom. V kvalifikácii obsadili Nóri druhú priečku za USA a pred domácim Talianskom, vo finále potom potvrdili papierové predpoklady a postavili sa na najvyšší stupienok. Kläbo zaútočil na poslednom stúpaní a konkurenti na jeho tempo nestačili. Na zlato tak premenil všetkých svojich päť štartov v Tesere a ešte ho čaká päťdesiatka klasicky.
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén predtým na ZOH 2026 už postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne a bol členom zlatej štafety. V historickej tabuľke zlatých medailistov sa na prvej priečke ešte výraznejšie odpútal od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena (všetci osem zlatých), jeho momentálna bilancia je 10-1-1. V stredu vyrovnal rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde. Pred ním to dokázal iba americký rýchlokorčuliar Eric Heiden, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.
Kläbo dosiahol v tímšprinte zlatý olympijský hetrik po triumfoch v rokoch 2018 i 2022. V údolí Val di Fiemme bude mať v sobotu šancu zopakovať bezprecedentný zisk šiestich titulov zo šiestich štartov z vlaňajších MS v Trondheime. Dostal by sa tak na úroveň 11 zlatých na ZOH.
Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii, keď obsadili 20. miesto so stratou 29,46 sekundy na najrýchlejších Američanov. Do finále postúpilo 15 dvojíc. Pre olympijských debutantov Hindsa s Cenekom bol tímšprint prioritou na prebiehajúcich hrách, ale cieľ dostať sa medzi elitnú pätnástku nesplnili.
V kvalifikácii bežal každý z dvojčlenného tímu na 1,5 km dlhej trati samostatne. Cenek ako prvý zo slovenského tímu dosiahol čas 3:10,95 min., a to stačilo iba na 25. miesto v konkurencii 27 krajín s mankom 19,21 sekundy na prekvapujúceho lídra Jaumea Pueyoa zo Španielska. Hinds bol rýchlejší o viac ako šesť sekúnd ako Cenek a časom 3:04,22 min. posunul tím o päť priečok vyššie. Na postup však Slováci potrebovali zajazdiť súhrnne o viac ako 17 sekúnd rýchlejší čas. Hindsovi patrila celkovo 38. a Cenekovi 46. pozícia zo všetkých štartujúcich. Pre Ceneka sa účinkovanie na ZOH 2026 tímšprintom skončilo, Hinds by mal ešte v sobotu absolvovať kráľovskú disciplínu na 50 km klasicky.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
muži tímšprint voľnou technikou - finále: 1. Einar Hedegart, Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 18:28,98 min., 2. Ben Ogden, Gus Schumacher (USA) +1,37 s, 3. Elia Barp, Federico Pellegrino (Tal.) +3,31, 4. Janik Riebli, Valerio Grond (Švajč.) +4,22, 5. Andrew Musgrave, James Clugnet (V. Brit.) +7,61, 6. Antoine Cyr, Xavier Mckeever (Kan.) +9,71, 7. Michael Föttinger, Benjamin Moser (Rak.) +10,39, 8. Jiří Tuž, Michal Novák (ČR) +13,63, 9. Jakob Elias Moch, Jan Stölben (Nem.) +14,16, 10. Johan Häggström, Edvin Anger (Švéd.) +17,69,... v kvalifikácii: 20. Tomáš CENEK, Peter HINDS (SR)
muži tímšprint voľnou technikou - finále: 1. Einar Hedegart, Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 18:28,98 min., 2. Ben Ogden, Gus Schumacher (USA) +1,37 s, 3. Elia Barp, Federico Pellegrino (Tal.) +3,31, 4. Janik Riebli, Valerio Grond (Švajč.) +4,22, 5. Andrew Musgrave, James Clugnet (V. Brit.) +7,61, 6. Antoine Cyr, Xavier Mckeever (Kan.) +9,71, 7. Michael Föttinger, Benjamin Moser (Rak.) +10,39, 8. Jiří Tuž, Michal Novák (ČR) +13,63, 9. Jakob Elias Moch, Jan Stölben (Nem.) +14,16, 10. Johan Häggström, Edvin Anger (Švéd.) +17,69,... v kvalifikácii: 20. Tomáš CENEK, Peter HINDS (SR)