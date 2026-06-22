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Nóri idú do duelu so Senegalom s cieľom potvrdiť postup
V úvodnom zápase sa prezentovali suverénnym výkonom i výsledkom proti Iraku (4:1).
Autor TASR
East Rutherford 22. júna (TASR) - Futbalisti Nórska nastúpia v utorok o 2.00 SELČ proti Senegalu s cieľom zabezpečiť si postup do vyraďovacej fázy MS. V úvodnom zápase sa prezentovali suverénnym výkonom i výsledkom proti Iraku (4:1).
Nóri s Irakom potvrdili pozíciu favorita a aj predpoklady, že by sa mohli stať „čiernym koňom“ turnaja. Kvalifikáciou na svetový šampionát totiž prešli bez straty bodu, keď zvíťazili vo všetkých ôsmich zápasoch svojej skupiny. Navyše sa v nedávnom období prezentovali streleckou formou, ktorú ukázali aj v úvode záverečného turnaja. Proti Senegalu sa pokúsia zvíťaziť v druhom zápase MS za sebou, čo by sa im stalo prvýkrát v histórii. Zároveň by im to zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy. „Musíme podať dva dobré výkony. Vieme, aký dôležitý je tento zápas a čo musíme urobiť. Víťazstvo a postup je náš hlavný cieľ,“ poznamenal tréner Stale Solbakken.
Výbornú reprezentačnú formu potvrdil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý strelil dva góly. Skórovať sa mu podarilo v jedenástich súťažných zápasoch Nórska v rade a v každom z uplynulých piatich strelil aspoň dva.
Senegal vstúpil do turnaja prehrou s Francúzskom 1:3. Ak by nebodoval ani proti Nórom, jeho šance na postup zo skupiny by výrazne klesli. V úvodnom stretnutí Senegalu sa na streleckú listinu zapísal iba Ibrahim Mbaye, ktorý sa stal najmladším africkým strelcom gólu na MS. „Nemyslím si, že útok, ktorý začal zápas s Francúzskom, hral zle. Chýbala nám iba efektivita. Keď si tým vytvára gólové príležitosti, je to dobré znamenie. Dúfame, že si ich vypracujeme aj proti Nórsku, pretože to bude veľmi dôležitý zápas. Musíme sa sústrediť na to, aby sme v nasledujúcich dvoch zápasoch získali šesť bodov,“ povedal tréner Senegalu Pape Thiaw podľa fifa.com. „Sme vo veľmi ťažkej skupine. Vedeli sme, že to tak bude. Prvý zápas sme prehrali, ale stále máme o čo hrať,“ dodal.
Nórsko a Senegal sa doteraz stretli iba raz – v prípravnom zápase v roku 2006 zvíťazil africký tím 2:1.
Nóri s Irakom potvrdili pozíciu favorita a aj predpoklady, že by sa mohli stať „čiernym koňom“ turnaja. Kvalifikáciou na svetový šampionát totiž prešli bez straty bodu, keď zvíťazili vo všetkých ôsmich zápasoch svojej skupiny. Navyše sa v nedávnom období prezentovali streleckou formou, ktorú ukázali aj v úvode záverečného turnaja. Proti Senegalu sa pokúsia zvíťaziť v druhom zápase MS za sebou, čo by sa im stalo prvýkrát v histórii. Zároveň by im to zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy. „Musíme podať dva dobré výkony. Vieme, aký dôležitý je tento zápas a čo musíme urobiť. Víťazstvo a postup je náš hlavný cieľ,“ poznamenal tréner Stale Solbakken.
Výbornú reprezentačnú formu potvrdil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý strelil dva góly. Skórovať sa mu podarilo v jedenástich súťažných zápasoch Nórska v rade a v každom z uplynulých piatich strelil aspoň dva.
Senegal vstúpil do turnaja prehrou s Francúzskom 1:3. Ak by nebodoval ani proti Nórom, jeho šance na postup zo skupiny by výrazne klesli. V úvodnom stretnutí Senegalu sa na streleckú listinu zapísal iba Ibrahim Mbaye, ktorý sa stal najmladším africkým strelcom gólu na MS. „Nemyslím si, že útok, ktorý začal zápas s Francúzskom, hral zle. Chýbala nám iba efektivita. Keď si tým vytvára gólové príležitosti, je to dobré znamenie. Dúfame, že si ich vypracujeme aj proti Nórsku, pretože to bude veľmi dôležitý zápas. Musíme sa sústrediť na to, aby sme v nasledujúcich dvoch zápasoch získali šesť bodov,“ povedal tréner Senegalu Pape Thiaw podľa fifa.com. „Sme vo veľmi ťažkej skupine. Vedeli sme, že to tak bude. Prvý zápas sme prehrali, ale stále máme o čo hrať,“ dodal.
Nórsko a Senegal sa doteraz stretli iba raz – v prípravnom zápase v roku 2006 zvíťazil africký tím 2:1.
Utorok, 23. júna, 2.00 SELČ
Štadión MetLife (East Rutherford)
K-skupina, 2. kolo
Nórsko - Senegal, rozhodujú: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.)
Predpokladané zostavy:
Nórsko: Nyland - Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe - Berge, Ödegaard, Aursnes - Nusa, Haaland, Sörloth
Senegal: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Jackson, Mane
tabuľka I-skupiny:
1. Nórsko 1 1 0 0 4:1 3
2. Francúzsko 1 1 0 0 3:1 3
3. Senegal 1 0 0 1 1:3 0
4. Irak 1 0 0 1 1:4 0
Štadión MetLife (East Rutherford)
K-skupina, 2. kolo
Nórsko - Senegal, rozhodujú: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.)
Predpokladané zostavy:
Nórsko: Nyland - Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe - Berge, Ödegaard, Aursnes - Nusa, Haaland, Sörloth
Senegal: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Jackson, Mane
tabuľka I-skupiny:
1. Nórsko 1 1 0 0 4:1 3
2. Francúzsko 1 1 0 0 3:1 3
3. Senegal 1 0 0 1 1:3 0
4. Irak 1 0 0 1 1:4 0