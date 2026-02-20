< sekcia Šport
Nóri majú 17. zlatú medailu, prekonali vlastný historický rekord
O rekordný počin sa postaral biatlonista Johannes Dale, ktorý v piatok zvíťazil v Anterselve v pretekoch s hromadným štartom, keď na 15 km trati vybielil všetkých 20 terčov.
Autor TASR
Miláno 20. februára (TASR) - Nórski športovci získali na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo rekordnú 17. zlatú medailu. Prekonali tak vlastný historický zápis na zimných olympijských hrách.
O rekordný počin sa postaral biatlonista Johannes Dale, ktorý v piatok zvíťazil v Anterselve v pretekoch s hromadným štartom, keď na 15 km trati vybielil všetkých 20 terčov. Doterajšie historické maximum držali Nóri z predchádzajúcich ZOH 2022 v Pekingu, kde vybojovali 16 najcennejších kovov, pripomenula agentúra AP.
O rekordný počin sa postaral biatlonista Johannes Dale, ktorý v piatok zvíťazil v Anterselve v pretekoch s hromadným štartom, keď na 15 km trati vybielil všetkých 20 terčov. Doterajšie historické maximum držali Nóri z predchádzajúcich ZOH 2022 v Pekingu, kde vybojovali 16 najcennejších kovov, pripomenula agentúra AP.