Nóri majú 17. zlatú medailu, prekonali vlastný historický rekord

Víťazný nórsky biatlonista Johannes Dale-Skjevdal (vľavo) pózuje na pódiu so zlatou medailou spolu so strieborným krajanom Sturlom Holmom Lägreidom po pretekoch na 15 km trate s hromadným štartom v biatlone mužov na zimných olympijských hrách 2026 Miláno - Cortina 2026 v Anterselve 20. februára 2026. Foto: TASR/AP

Miláno 20. februára (TASR) - Nórski športovci získali na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo rekordnú 17. zlatú medailu. Prekonali tak vlastný historický zápis na zimných olympijských hrách.

O rekordný počin sa postaral biatlonista Johannes Dale, ktorý v piatok zvíťazil v Anterselve v pretekoch s hromadným štartom, keď na 15 km trati vybielil všetkých 20 terčov. Doterajšie historické maximum držali Nóri z predchádzajúcich ZOH 2022 v Pekingu, kde vybojovali 16 najcennejších kovov, pripomenula agentúra AP.
.

