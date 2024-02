Nóri ovládli stíhacie preteky, titul obhájil Johannes Thingnes Bö

1. Johannes Thingnes Bö 32:36,9 min. (3), 2. Sturla Holm Laegreid +28,7 s (2), 3. Vetle Sjaastad Christiansen +38,5 (3), 4. Johannes Dale +54,0 (3), 5. Tarjei Bö (všetci Nór.) +1:20,9 (4), 6. Sebastian Samuelsson +1:28,3 (3), 7. Martin Ponsiluoma (obaja Švéd.) +1:36,8 (4), 8. Endre Strömsheim (Nór.) +1:42,4 (1), 9. Lukas Hofer (Tal.) +1:47,9 (0), 10. Fabien Claude (Fr.) +1:55,0 (0)

Nové Mesto na Morave 10. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö obhájil titul v stíhacích pretekoch na 12,5 km na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. V nedeľňajších pretekoch triumfoval časom 32:36,9 minúty, keď spravil tri chyby na strelnici. Prvých päť priečok obsadili Nóri. Druhý skončil Sturla Holm Laegreid so stratou 28,7 sekundy a bronz získal Vetle Sjaastad Christiansen (+38,5 s). Slováci nemali v súťaži zastúpenie.Johannes Thingnes Bö získal na šampionáte už tretiu medailu, v mixe i šprinte si vybojoval striebro. Tridsaťročný Nór je v Novom Meste na Morave najväčší favorit na medaily, v kariére ich na svetových šampionátoch nazbieral dokopy už 34, z toho osemnásť zlatých.Ako prvý vyštartoval víťaz sobotňajšieho šprintu Laegreid, no už na prvej položke minul dva terče, J. T. Bö jeden a tak sa na čelo dostal tretí z rýchlostných pretekov Christiansen. Ten sklopil všetkých päť terčov aj na druhej položke a mal k dobru pol minúty. Za ním išli Tarjei Bö a Švéd Sebastian Samuelsson. Christiansen sa udržal na čele aj po prvej stojke, no stíhali ho bratia Böovci a za nimi Laegreid. Líder nezvládol záverečnú streľbu, keď minul dva terče a predbehol ho bezchybný Johannes Thingnes Bö, ktorý si s náskokom 35,1 sekundy išiel jasne pre zlato. Christiansena v závere predbehol aj Laegreid. Na štvrtej priečke finišoval Johannes Dale Skjevdal a absolútnu dominanciu Nórov podčiarkol piatym miestom Tarjei Bö.