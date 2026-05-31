< sekcia Šport
Nóri po bronze ťažko hľadali slová, Crosby im vystrúhal poklonu
Historickým maximom Nórov bolo doteraz 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín a hralo sa ešte bez formátu play off.
Autor TASR
Zürich 31. mája (TASR) - Pred nedeľným zápasom o bronz na 89. MS vo Švajčiarsku zdolalo Nórsko výber Kanady iba dvakrát. Severania navyše nezískali dovtedy na svetovom šampionáte ani jednu medailu. Ale po nesmierne obetavom výkone proti favoritovi zo zámoria v dueli o bronz v Zürichu (3:2 pp) mohli oslavovať historický úspech. Viacerí hráči nemali po zápase slov a niektorým z nich stekali po tvári slzy.
Historickým maximom Nórov bolo doteraz 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín a hralo sa ešte bez formátu play off. Na toto umiestnenie im stačilo zvíťaziť v dvoch zápasoch zo šiestich.
V základnej B-skupine vo Fribourgu odštartovali Nóri svoje vystúpenie prehrou 1:2 so Slovákmi. Potom však prišli víťazstvá 4:0 nad Slovinskom a rovnakým pomerom zdolali aj Talianov. Potom nečakane zobrali jeden bod Kanaďanom, ktorým podľahli 5:6 po predĺžení a ďalej to bola už ich skvelá jazda. Zdolali 3:2 Švédov, Čechov 4:1 a Dánov 4:3 po nájazdoch. Vo štvrťfinále si poradili s Lotyšmi 2:0, ale v semifinále podľahli Švajčiarom 0:6. Všetko si však vynahradili v zápase o bronz. „Je to dočerta, možné? Medaila na majstrovstvách sveta? Nie, toto je snáď sen. Som na tento tím nesmierne hrdý. Je to úplne šialené,“ citovala Havarda Ostrema Salstena nórska televízia NRK.
Veľmi emotívny prejav do kamery následne predviedol aj Sander Hurrod: „Je to úplne šialené. Niečo, o čom snívate ako malý chlapec, a teraz tu stojím. Sú to neskutočné pocity. Je to jedna z najlepších vecí v mojom živote. Naše kolektívne úsilie bolo absolútne šialené. Obetovali sme sa pre každý puk, chceli sme vždy viac ako ostatní.“
Historický úspech pre nórsky hokej zariadil Noah Steen. Dvadsaťjedenročný útočník, ktorý tento rok odohral 5 zápasov na farme Tampy Bay v Syracuse Crunch. Vo štvrtej minúte predĺženia unikol po pravej strane a hoci mal naľavo spoluhráča, vzal zodpovednosť na seba. Kanadského brankára prekonal strelou k bližšej žŕdke. „Ani neviem, čo povedať,“ povedal Steen tesne po zápase a utrel si slzy z tváre. „Sám tomu nerozumiem. Vystrelil som a išlo to dnu. Je to tá najlepšia vec, akú som kedy v živote urobil.“
Nóri po tomto úspechu potešili celú krajinu, hoci hokej v nej nepatrí medzi najpopulárnejšie športy. Ale po tomto úspechu to môže byť inak. Svojim krajanom gratuloval na sociálnej sieti aj premiér Jonas Gahr Store: „Neuveriteľný a historický deň – s víťazným gólom v predĺžení. Je to nová éra pre nórsky hokej, konečne!“
Kanaďania mali po zápase zvesené hlavy, ale hokejová veľmoc je zvyknutá brať iba víťazstvá. V zápasoch o tretie miesto nemá až takú motiváciu ako európske krajiny a svedčí o tom aj štatistika. Naposledy zvíťazili Kanaďania v zápase o bronz v roku 1995 vo Švédsku nad Českom 4:1. Odvtedy až šesťkrát neuspeli. Po nedeľnom stretnutí s Nórmi vystrúhal poklonu súperovi Sidney Crosby. „Spôsob akým hrali na turnaji ukazuje, že majú tím, ktorý môže bojovať o medaily vždy, ak bude pokračovať v rovnakom štýle. Boli disciplinovaní a mali niekoľko hráčov schopných skórovať. A brankár bol veľmi dobrý.“
Crosbyho pochvala patrila Henrikovi Haukelandovi, ktorý na turnaji zaznamenal tri čisté kontá. Vo svojom poslednom zápase na tohtoročnom turnaji predviedol 44 úspešných zákrokov.
Historickým maximom Nórov bolo doteraz 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín a hralo sa ešte bez formátu play off. Na toto umiestnenie im stačilo zvíťaziť v dvoch zápasoch zo šiestich.
V základnej B-skupine vo Fribourgu odštartovali Nóri svoje vystúpenie prehrou 1:2 so Slovákmi. Potom však prišli víťazstvá 4:0 nad Slovinskom a rovnakým pomerom zdolali aj Talianov. Potom nečakane zobrali jeden bod Kanaďanom, ktorým podľahli 5:6 po predĺžení a ďalej to bola už ich skvelá jazda. Zdolali 3:2 Švédov, Čechov 4:1 a Dánov 4:3 po nájazdoch. Vo štvrťfinále si poradili s Lotyšmi 2:0, ale v semifinále podľahli Švajčiarom 0:6. Všetko si však vynahradili v zápase o bronz. „Je to dočerta, možné? Medaila na majstrovstvách sveta? Nie, toto je snáď sen. Som na tento tím nesmierne hrdý. Je to úplne šialené,“ citovala Havarda Ostrema Salstena nórska televízia NRK.
Veľmi emotívny prejav do kamery následne predviedol aj Sander Hurrod: „Je to úplne šialené. Niečo, o čom snívate ako malý chlapec, a teraz tu stojím. Sú to neskutočné pocity. Je to jedna z najlepších vecí v mojom živote. Naše kolektívne úsilie bolo absolútne šialené. Obetovali sme sa pre každý puk, chceli sme vždy viac ako ostatní.“
Historický úspech pre nórsky hokej zariadil Noah Steen. Dvadsaťjedenročný útočník, ktorý tento rok odohral 5 zápasov na farme Tampy Bay v Syracuse Crunch. Vo štvrtej minúte predĺženia unikol po pravej strane a hoci mal naľavo spoluhráča, vzal zodpovednosť na seba. Kanadského brankára prekonal strelou k bližšej žŕdke. „Ani neviem, čo povedať,“ povedal Steen tesne po zápase a utrel si slzy z tváre. „Sám tomu nerozumiem. Vystrelil som a išlo to dnu. Je to tá najlepšia vec, akú som kedy v živote urobil.“
Nóri po tomto úspechu potešili celú krajinu, hoci hokej v nej nepatrí medzi najpopulárnejšie športy. Ale po tomto úspechu to môže byť inak. Svojim krajanom gratuloval na sociálnej sieti aj premiér Jonas Gahr Store: „Neuveriteľný a historický deň – s víťazným gólom v predĺžení. Je to nová éra pre nórsky hokej, konečne!“
Kanaďania mali po zápase zvesené hlavy, ale hokejová veľmoc je zvyknutá brať iba víťazstvá. V zápasoch o tretie miesto nemá až takú motiváciu ako európske krajiny a svedčí o tom aj štatistika. Naposledy zvíťazili Kanaďania v zápase o bronz v roku 1995 vo Švédsku nad Českom 4:1. Odvtedy až šesťkrát neuspeli. Po nedeľnom stretnutí s Nórmi vystrúhal poklonu súperovi Sidney Crosby. „Spôsob akým hrali na turnaji ukazuje, že majú tím, ktorý môže bojovať o medaily vždy, ak bude pokračovať v rovnakom štýle. Boli disciplinovaní a mali niekoľko hráčov schopných skórovať. A brankár bol veľmi dobrý.“
Crosbyho pochvala patrila Henrikovi Haukelandovi, ktorý na turnaji zaznamenal tri čisté kontá. Vo svojom poslednom zápase na tohtoročnom turnaji predviedol 44 úspešných zákrokov.