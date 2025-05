Nóri prepustili trénerov zapojených do škandálu s kombinézami

Oslo 22. mája (TASR) - Nórska lyžiarska federácia prepustila dvoch trénerov a ďalšieho zamestnanca, ktorí sú zapojení do škandálu s úpravou kombinéz pred súťažou na veľkom mostíku na MS v severských disciplínach v Trondheime. Pre tlačovú agentúru NTB to potvrdil úradujúci generálny tajomník asociácie Ola Keul po tom, čo o tom predtým informovalo viacero nórskych médií.



Podľa Keula neboli rozhodnutia, ktoré na MS urobili tréner tímu Magnus Brevig, asistent trénera Thomas Lobben a servisný pracovník Adrian Livelten, podľa názoru asociácie kompatibilné s ich úlohami v národnom tíme.



FIS naďalej pokračuje vo vyšetrovaní škandálu, do ktorého sú zapojení okrem iných skokani Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robin Pedersen, Kristoffer Sundal a Robert Johansson. Vyvolalo ho anonymné video, ktoré zachytilo, ako si nórski reprezentanti po oficiálnom očipovaní pred pretekmi na veľkom mostíku upravili kombinézy. Lindvika následne dodatočne diskvalifikovali zo striebornej pozície a Forfanga z 5. miesta. Lindvik zaznamenal na domácom mostíku v Trondheime prvý výrazný výsledok v sezóne a hneď získal zlato na strednom mostíku, ktoré zatiaľ zostáva v jeho držbe. Obaja Nóri boli zároveň súčasťou zlatého tímu v mixe a bronzového v súťaži družstiev. Po spustení vyšetrovania dostali dočasné tresty aj Pedersen, Sundal a Johansson. Informovala agentúra DPA.