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Nori sa stal novým trénerom Portlandu Trail Blazers
V rokoch 2023 a 2024 to „vlci" dotiahli až do finále Západnej konferencie. O Noriho služby sa zaujímalo aj vedenie Chicaga Bulls.
Autor TASR
Portland 23. júna (TASR) - Micah Nori sa stal novým hlavným trénerom klubu zámorskej NBA Portland Trail Blazers. V uplynulých piatich sezónach pôsobil ako asistent trénera v Minnesote Timberwolves, s ktorou vždy postúpil do play off.
V rokoch 2023 a 2024 to „vlci" dotiahli až do finále Západnej konferencie. O Noriho služby sa zaujímalo aj vedenie Chicaga Bulls, pripomenula agentúra AP. "Po dlhom hľadaní sme konečne našli trénera, ktorý má líderské schopnosti," uviedol generálny manažér Portlandu Joe Cronin.
V rokoch 2023 a 2024 to „vlci" dotiahli až do finále Západnej konferencie. O Noriho služby sa zaujímalo aj vedenie Chicaga Bulls, pripomenula agentúra AP. "Po dlhom hľadaní sme konečne našli trénera, ktorý má líderské schopnosti," uviedol generálny manažér Portlandu Joe Cronin.