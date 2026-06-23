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Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
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Nori sa stal novým trénerom Portlandu Trail Blazers

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Na snímke Micah Nori. Foto: TASR/AP

V rokoch 2023 a 2024 to „vlci" dotiahli až do finále Západnej konferencie. O Noriho služby sa zaujímalo aj vedenie Chicaga Bulls.

Autor TASR
Portland 23. júna (TASR) - Micah Nori sa stal novým hlavným trénerom klubu zámorskej NBA Portland Trail Blazers. V uplynulých piatich sezónach pôsobil ako asistent trénera v Minnesote Timberwolves, s ktorou vždy postúpil do play off.

V rokoch 2023 a 2024 to „vlci" dotiahli až do finále Západnej konferencie. O Noriho služby sa zaujímalo aj vedenie Chicaga Bulls, pripomenula agentúra AP. "Po dlhom hľadaní sme konečne našli trénera, ktorý má líderské schopnosti," uviedol generálny manažér Portlandu Joe Cronin.
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