Nóri sa v marcovej príprave stretnú s Holandskom a Švajčiarskom
Mužstvo okolo kanoniera Erlinga Haalanda ovládlo kvalifikačnú I-skupinu bez straty bodu.
Autor TASR
Oslo 8. decembra (TASR) - Nórski futbaloví reprezentanti spoznali súperov pre marcovú prípravu na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku. V asociačnom termíne, počas ktorého sa uskutočnia barážové stretnutia o postup na svetový šampionát, si zmerajú sily s hráčmi Holandska a Švajčiarska.
Mužstvo okolo kanoniera Erlinga Haalanda ovládlo kvalifikačnú I-skupinu bez straty bodu. Priamy postup na MS si zaistili aj víťazi „béčka“ Švajčiari a Holanďania, ktorí triumfovali v G-skupine. Nóri sa najskôr 27. marca predstavia na pôde Holandska, o štyri dni neskôr v Osle privítajú reprezentáciu Švajčiarska. „Sú to atraktívni súperi, dvaja tradiční účastníci play off, ktorí vyhrali svoje kvalifikačné skupiny,“ konštatoval nórsky tréner Stale Solbakken.
Nórsko bude na šampionáte súčasťou I-skupiny, do ktorej vyžrebovali aj majstrov sveta z roku 2018 Francúzov a Senegal. Štvoricu účastníkov doplní víťaz interkontinentálnej barážovej vetvy 2, teda jeden z trojice Irak, Bolívia, Surinam, pripomenula agentúra AP.
