Nóri Skistadová a Kläbo zvíťazili v prvom šprinte sezóny
Autor TASR
Ruka 29. novembra (TASR) - Nórski bežci na lyžiach Kristine Stavas Skistadová a Johannes Hösflot Kläbo sa stali víťazmi úvodného šprintu v novej sezóne Svetového pohára. Slovensko na podujatí vo fínskej Ruke zastúpenie nemalo.
Sobotný šprint klasickou technikou sedel Švédke Johanne Hagströmovej, ktorá ovládla kvalifikáciu s náskokom 1,44 sekundy a následne bola suverénna aj vo štvrťfinále i semifinále. Finálová jazda jej však vôbec nevyšla a Skistadová v nej triumfovala s náskokom 20 stotín pred ďalšou švédskou reprezentantkou Jonnou Sundlingovou, ktorá postúpila medzi najlepšiu šesticu až na čas. Tretia skončila jej krajanka Maja Dahlqvistová. „Je fajn pocit zdolať Švédky a je to dobrý štart do sezóny,“ konštatovala 26-ročná Skistadová. Do finále nepostúpila obhajkyňa malého glóbusu Jasmi Joensuuová z Fínska.
Medzi mužmi nedal vlaňajší víťaz celkového poradia i šprintu Kläbo svojim súperom žiadnu šancu. Víťazne začal už v kvalifikácii a úspešne zvládol aj všetky tri behy v hlavnej časti pretekov. Vo finále triumfoval s jednoznačným náskokom 1,21 s pred svojím krajanom Erikom Valnesom, čisto nórske pódium doplnil Ansgar Evensen (+2,28 s).
SP v behu na lyžiach v Ruke - šprint klasicky:
muži: 1. Johannes Hösflot Kläbo 2:30,03 min., 2. Erik Valnes +1,21 s, 3. Ansgar Evensen (všetci Nór.) +2,28, 4. Jules Chappaz (Fr.) +2,30, 5. Harald Östberg Amundsen (Nór.) +2,93, 6. Lauri Vuorinen (Fín.) +5,55
ženy: 1. Kristine Stavas Skistadová (Nór.) 2:53,22 min., 2. Jonna Sundlingová +0,20 s, 3. Maja Dahlqvistová rovnaký čas, 4. Johanna Hagströmová (všetky Švéd.) +1,29, 5. Nadine Fähndrichová (Švaj.) +2,07, 6. Johanna Matintalová (Fín.) +8,74
