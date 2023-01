Nóri stiahli kandidatúru na organizovanie MS v roku 2027

Oslo 12. januára (TASR) - Nórsko sa nebude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2027. Ako informoval web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), Nóri stiahli svoju kandidatúru pre chýbajúce finančné garancie zo strany nórskej vlády. V hre o MS 2027 tak zostali len Nemecko a Kazachstan. Kongres IIHF rozhodne o dejisku šampionátu v máji.



"Dôvodom stiahnutia kandidatúry je nedostatok finančných garancií zo strany nórskej vlády. Ministerstvo, ktoré je v Nórsku zodpovedné za šport, zamietlo žiadosť o financovanie," uvádza web IIHF.



Nórska hokejová federácia (NIHF) tvrdí, že v októbri požiadala o 80 miliónov nórskych korún (7,4 milióna eur), no v decembri vláda túto žiadosť zamietla. "Samozrejme, sme sklamaní. Majstrovstvá sveta v hokeji by boli najväčšou zimnou športovou udalosťou od olympijských hier v roku 1994 a pre nórsky šport by znamenali veľa," povedal prezident NIHF Tage Petesen. Dodal, že zväz bude naďalej pracovať na získavaní financií, Nórsko by sa preto mohlo uchádzať o usporiadanie šampionátu v roku 2028. Severania hostili olympijský turnaj v roku 1952, ktorý sa započítaval aj do MS, tradičný šampionát sa tam konal v rokoch 1958 a 1999.



MS sa v máji tohto roka budú konať vo Fínsku a Lotyšsku. Turnaj v roku 2024 bude hostiť Česká republika, v roku 2025 Švédsko a Dánsko a v roku 2026 sa bude o cennú trofej bojovať vo Švajčiarsku.