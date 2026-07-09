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Nóri sú pripravení opäť prekvapiť, Ödegaard:„Môže sa stať čokoľvek“
Dva góly Erlinga Haalanda vyradili päťnásobných majstrov sveta už v osemfinále.
Autor TASR
Kansas City 9. júla (TASR) - Nórski futbalisti sú podľa kapitána Martina Ödegaarda vo štvrťfinále proti Anglicku pripravení opäť využiť rolu mierneho outsidera. Všetky pohľady sa v sobotu večer od 23.00 SELČ upriamia na Hard Rock Stadium v Miami Gardens, kde sa Škandinávci pokúsia o zopakovanie triumfu nad Brazíliou (2:1).
Dva góly Erlinga Haalanda vyradili päťnásobných majstrov sveta už v osemfinále. Nóri budú proti Angličanom v podobnej situácii a budú chcieť ukončiť aj anglické sny o zisku vytúženého titulu. „Samozrejme, uvedomujeme si ich kvalitu. Sú to vynikajúci hráči, hráči svetovej triedy, ktorí hrajú za pravdepodobne jeden z najlepších národných tímov na svete v súčasnosti. Bude to pre nás veľká skúška. Myslím si však, že s Brazíliou to bolo rovnaké. Boli sme outsidermi, no ako ste videli, vo futbale sa môže stať čokoľvek,“ citovala stredopoliara londýnskeho Arsenalu agentúra DPA.
Okrem Ödegaarda si najvyššiu anglickú súťaž vyskúšala ešte štvorica hráčov zo základnej zostavy proti Brazílii. Na lavičke boli ďalší piati hráči, ktorí majú skúsenosti s niektorou z líg na ostrovoch. „Mohlo by nám to pomôcť. Hráčov súpera poznáme veľmi dobre. Niektorí z nás sme proti mnohým z nich nastupovali v lige. Ale musíme byť pripravení ako tím a zanalyzovať súpera tak, ako to robíme vždy,“ pokračoval kapitán úradujúceho anglického majstra.
V súboji bude dôležité aj to, kto lepšie zvládne vysoké teploty a vlhkosť. Nóri sa na Floridu presunuli v utorok a pripravovali sa v tréningových priestoroch Interu Miami. Zverenci Thomasa Tuchela zostanú vo svojej základni v nesmierne horúcom Kansas City až do piatka. „Je to pre nás veľká zmena. Sme z Nórska, čiže nie sme zvyknutí na takéto teploty. Avšak strávili sme tu už nejaký čas a pomaly sme si na to zvykli. Možno v jednom zo zápasov sme mali viac kŕčov ako obvykle, no okrem toho to nie je až taký veľký problém,“ zhodnotil Ödegaard.
Dva góly Erlinga Haalanda vyradili päťnásobných majstrov sveta už v osemfinále. Nóri budú proti Angličanom v podobnej situácii a budú chcieť ukončiť aj anglické sny o zisku vytúženého titulu. „Samozrejme, uvedomujeme si ich kvalitu. Sú to vynikajúci hráči, hráči svetovej triedy, ktorí hrajú za pravdepodobne jeden z najlepších národných tímov na svete v súčasnosti. Bude to pre nás veľká skúška. Myslím si však, že s Brazíliou to bolo rovnaké. Boli sme outsidermi, no ako ste videli, vo futbale sa môže stať čokoľvek,“ citovala stredopoliara londýnskeho Arsenalu agentúra DPA.
Okrem Ödegaarda si najvyššiu anglickú súťaž vyskúšala ešte štvorica hráčov zo základnej zostavy proti Brazílii. Na lavičke boli ďalší piati hráči, ktorí majú skúsenosti s niektorou z líg na ostrovoch. „Mohlo by nám to pomôcť. Hráčov súpera poznáme veľmi dobre. Niektorí z nás sme proti mnohým z nich nastupovali v lige. Ale musíme byť pripravení ako tím a zanalyzovať súpera tak, ako to robíme vždy,“ pokračoval kapitán úradujúceho anglického majstra.
V súboji bude dôležité aj to, kto lepšie zvládne vysoké teploty a vlhkosť. Nóri sa na Floridu presunuli v utorok a pripravovali sa v tréningových priestoroch Interu Miami. Zverenci Thomasa Tuchela zostanú vo svojej základni v nesmierne horúcom Kansas City až do piatka. „Je to pre nás veľká zmena. Sme z Nórska, čiže nie sme zvyknutí na takéto teploty. Avšak strávili sme tu už nejaký čas a pomaly sme si na to zvykli. Možno v jednom zo zápasov sme mali viac kŕčov ako obvykle, no okrem toho to nie je až taký veľký problém,“ zhodnotil Ödegaard.