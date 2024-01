Nóri triumfovali v štafete pred domácim Nemeckom a Talianskom

4. kolo SP v Oberhofe:



štafeta mužov na 4x7,5 km:



1. Nórsko (Endre Strömsheim, Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) 1:17:34,2 h (0+7), 2. Nemecko (Roman Rees, Benedikt Doll, Philipp Nawrath, Philipp Horn) +2:01,9 min (1+15), 3. Taliansko (Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel) +2:50,5 (0+16), 4. Švédsko +3:37,9 (1+11), 5. Švajčiarsko +3:42,6 (1+15), 6. Česko +3:48,1 (0+10), 7. Francúzsko +3:58,6 (5+14), 8. Slovinsko +4:31,7 (0+7), 9. Fínsko +5:19,4 (1+16), 10. Rakúsko +5:26,9 (1+13)



poradie SP v štafetách (3 z 5):



1. Nórsko 270 b., 2. Nemecko 195, 3. Francúzsko 186, 4. Taliansko 155, 5. Švédsko 130, 6. Švajčiarsko 117



Oberhof 7. januára (TASR) - Biatlonisti Nórska triumfovali v nedeľňajšej štafete na 4x7,5 km na podujatí 4. kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe. Kvarteto Endre Strömsheim, Sturla Holm Lägreid, Tarjei Bö a Johannes Thingnes Bö finišovalo s priepastným náskokom 2:01,9 minúty pred druhým domácim Nemeckom, tretie skončilo Taliansko (+2:50,5 min). Slováci v pretekoch neštartovali.Nóri vyhrali v prebiehajúcej sezóne všetky tri štafety. Rozhodujúci okamih v nedeľu nastal na šiestej streľbe, na ktorú prišiel Nemec Philipp Nawrath prvý, no zlyhal a musel absolvovať trestné kolo. Využil to Tarjei Bö bezchybnou streľbou a pred záverečnou odovzdávkou mal už takmer minútový náskok. Jeho brat Johannes Thingnes ho ešte navýšil a pomohol Nórom k desiatemu víťazstvu v rade vo SP.Po úvodnej streleckej položke viedli Francúzi tesne pred Fínmi a Nemcami. Nór Strömsheim musel dvakrát dobíjať a patrila mu až 9. priečka. Fabien Claude síce v stoji raz minul, ale udržal sa na čele po prvom úseku. Nóri poskočili na druhú pozíciu a tretí boli Belgičania. Lägreid hneď po odovzdávke zmazal štvorsekundovú stratu na Erica Perrota a favoriti pretekov sa dostali na prvé miesto. Francúz s Nórom zvládli takmer rovnako streľbu v ľahu a boli vpredu. Belgičan Thierry Langer musel ísť na trestné kole, čo využil Benedikt Doll a posunul Nemcov na pódiovú priečku. Lägreid bol v stoji stopercentný a vypracoval si takmer 40-sekundový náskok pred Perrotom, ktorý musel absolvovať trestné kolo. Na strelnici sa zdržal aj Doll, čo využil Švéd Jesper Nelin a priblížil sa Nemcovi. Po polovici pretekov boli Nóri suverénne na prvom mieste.Tarjei Bö stratil na trati polovicu náskoku a trápil sa aj počas položky v ľahu. Využil to Philipp Nawrath a posunul nemeckú štafetu na čelo. Emilien Jacquelin zlyhal, musel ísť na dve trestné kolá a pred Francúzov sa dostali Švédi so Slovincami. Tarjei bol v stoji bezchybný, Nawrath zaváhal. Nóri sa tak posunuli späť na prvé miesto a pred konkurentmi mali už takmer minútový náskok. Nemcom patrila druhá priečka a tretiu držali Švédi. Obhajca veľkého glóbusu a priebežný líder celkového poradia Johannes Thingnes Bö ešte náskok navýšil a dotiahol Nórov k triumfu. Philipp Horn potvrdil druhé miesto pre domáci tím. Švédi stratili tretiu priečku na záverečnej streľbe, pretože Sebastian Samuelsson musel absolvovať trestné kolo, Tommaso Giacomel odstrieľal lepšie a dostal Talianov na tretie miesto, ktoré udržal. Francúzi pre nevydarené výkony na strelnici skončili až na siedmej pozícii.O 14.25 h bol v Oberhofe naplánovaný štart štafety žien na 4x6 km aj s účasťou slovenských reprezentantiek.