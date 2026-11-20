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Nóri triumfovali v súťaži miešaných družstiev v Lillehammeri
Tretí skončili Rakúšania, ktorí v dramatickom súboji o bronzovú priečku tesne uspeli pred olympijskými šampiónmi Slovincami.
Autor TASR
Lillehammer 20. novembra (TASR) - Nórski skokani na lyžiach triumfovali v piatkovej súťaži miešaných družstiev na úvodnom podujatí novej sezóny Svetového pohára v Lillehammeri. Domáce kvarteto v zložení Gyda Westvoldová Hansenová, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandalová, Marius Lindvik viedlo už po 1. kole a napokon zvíťazilo s náskokom 61,1 bodu pred vlaňajšími víťazmi Japoncami. Tretí skončili Rakúšania, ktorí v dramatickom súboji o bronzovú priečku tesne uspeli pred olympijskými šampiónmi Slovincami.
SP v skokoch na lyžiach v Lillehammeri
súťaž miešaných družstiev (HS 140): 1. Nórsko (Gyda Westvoldová Hansenová, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandalová, Marius Lindvik) 1012,4 b. (482,5/529,9), 2. Japonsko (Yuki Itová, Rjójú Kobajaši, Nozomi Marujamová, Ren Nikaidó) 951,3 (447,1/504,2), 3. Rakúsko (Lisa Fettnerová, Raffael Zimmermann, Julia Mühlbacherová, Jan Hörl) 893,5 (422,1/471,4), 4. Slovinsko 881,3 (408,2/473,1), 5. Nemecko 821,7 (393,8/427,9), 6. Fínsko 801,2 (376,3/424,9)
súťaž miešaných družstiev (HS 140): 1. Nórsko (Gyda Westvoldová Hansenová, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandalová, Marius Lindvik) 1012,4 b. (482,5/529,9), 2. Japonsko (Yuki Itová, Rjójú Kobajaši, Nozomi Marujamová, Ren Nikaidó) 951,3 (447,1/504,2), 3. Rakúsko (Lisa Fettnerová, Raffael Zimmermann, Julia Mühlbacherová, Jan Hörl) 893,5 (422,1/471,4), 4. Slovinsko 881,3 (408,2/473,1), 5. Nemecko 821,7 (393,8/427,9), 6. Fínsko 801,2 (376,3/424,9)