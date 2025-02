Nóri vyhrali biatlonovú štafetu, Slovákov stiahli z trate

MS v Lenzerheide - štafeta mužov na 4x7,5 km:



1. Nórsko (Endre Strömsheim, Tarjei Bö, Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö) 1:18:18,1 h (0+4), 2. Francúzsko (Emilien Claude, Fabien Claude, Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet) +41,9 s (0+7), 3. Nemecko (Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Johannes Kühn, Philipp Horn) +1:35,9 min. (0+10), 4. Švédsko +1:54,0 (1+11), 5. Taliansko +2:12,7 (0+9), 6. Česko +2:24,8 (0+9), 7. Švajčiarsko +2:43,2 (0+9), 8. Ukrajina +2:49,7 (0+8), 9. USA +3:15,2 (0+11), 10. Fínsko +3:54,4 (0+9), ..., 21. SLOVENSKO (Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek) +1 kolo





Lenzerheide 22. februára (TASR) - Nórski biatlonisti triumfovali v sobotňajších štafetových pretekoch na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide. Endre Strömsheim, Tarjei Bö, Sturla Holm Laegreid a Johannes Thingnes Bö potrebovali iba štyri náhradné náboje a v cieli mali čas 1:18,18,1 hodiny. Druhí finišovali Francúzi s mankom 41,9 sekundy a tretí skončili Nemci (+1:35,9 min.). Slovákov v zložení Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Tomáš Sklenárik a Damián Cesnek stiahli z trate a klasifikovali na 21. mieste.Vo švajčiarskom stredisku panovalo v sobotu slnečné počasie a teplota sa vyšplhala tesne pod 10 stupňov, čo sa odrazilo na kvalite snehu. Na prvom úseku bol najlepší Strömsheim, ktorý napriek dvom dobíjaniam odovzdal Tarjeiovi Böovi s náskokom 12 sekúnd pred Francúzom Emilienom Claudeom. Ďalších desať sekúnd strácali Ukrajinci, Švajčiari, Rakúšania a Nemci. Borguľa potreboval na strelnici až päť náhradných nábojov a odovzdal na 19. priečke.Starší z bratov Böovcov sklopil všetky terče na ležke, Fabien Claude raz dobil, no jeho strata narástla len o dve sekundy. Nór aj Francúz potrebovali na stojke zhodne dve opravy a ich rozostup sa nezmenil, no Bö ho v poslednom kole natiahol na 25 s. Tretí vybehol Fín pred Nemcom, Česi išli na piatej priečke. Jesper Nelin zo Švédska musel na trestné kolo a prepadol sa na 13. priečku. Ischakov potreboval jeden náhradný náboj a odovzdal na 21. mieste s mankom 3:33 min., keď ho predbehli Lotyši aj Moldavci.Laegreid zvládol ležku čisto, Eric Perrot musel raz dobiť a strácal už 40 sekúnd. Tretí Nemec Johannes Kühn až 1:10 minúty. Sklenárik musel na trestné kolo a strácal už vyše päť minút. Laegreid vybielil aj stojku a finišmanovi Johannesovi Thingnesovi Böovi odovzdal s pohodlným náskokom 47 sekúnd pred Francúzskom. Tretie bolo Nemecko, štvrté USA, piate Česko a šieste Švédsko. Sklenárik mal už príliš veľké manko a tak ho po streľbe stiahli z trate.J. T. Bö zvládol záverečný úsek bez chybičky a prišiel si už po 23. zlato a 42. medailu zo svetových šampionátov. Zlatý rekordér z MS si záver užíval a dokonca si počas pretekov tľapol s oproti idúcim Quentinom Fillonom Mailletom, ktorý finišoval na druhom mieste so stratou 41,9 sekundy. V boji o bronz uspeli Nemci pred Švédmi a Talianmi.