Nóri vyhrali miešanú štafetu, zatiaľ čo Slováci skončili na 14. mieste

SP v biatlone - 1.kolo:



miešaná štafeta na 4x6 km:



1. Nórsko (Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Johannes Dale-Skjevdal, Vebjörn Sörum) 1:09:59,6 h (0+10), 2. Francúzsko (Lou Jeanmonnotová, Justine Braisazová-Bouchetová, Eric Perrot, Emilien Jacquelin) +0,8 s (0+4), 3. Švédsko (Anna Magnussonová, Elvira Öbergová, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma) +21,5 (0+7), 4. Nemecko +2:38,4 (1+9), 5. Taliansko +2:43,4 (1+8), 6. Ukrajina +3:38,9 (0+6), 7. Fínsko +4:07,7 (1+9), 8. Česko +4:08,7 (2+12), 9. Poľsko +4:09,5 (0+10), 10. Belgicko +4:33,5 (1+13), ..., 14. SLOVENSKO (Ema KAPUSTOVÁ, Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, Jakub BORGUĽA, Tomáš SKLENÁRIK) +5:24,6 (0+8)

Kontiolahti 30. novembra (TASR) - Nórski biatlonisti vyhrali v sobotu miešanú štafetu na 4x6 km na úvodnom podujatí nového ročníka Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Štvorica Karoline Offigstadová Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Johannes Dale-Skjevdal a Vebjörn Sörum triumfovala s náskokom 0,8 sekundy pred Francúzskom, tretie skončilo Švédsko (+21,5). Slovenský tím v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Jakub Borguľa a Tomáš Sklenárik skončil na 14. mieste.Od úvodu to bol súboj trojice krajín Nórska, Švédska a Francúzska. Knottenová viedla po prvom úseku, ale len s trojsekundovou stratou pred Talianskom. Tandrevoldová držala prvé miesto, no za ňu sa už dostali reprezentácie Švédska a Francúzska. Po štvrtej položke sa dostala na čelo Elvira Öbergová. Švédi udržali prvé miesto aj po úseku Jespera Nelina a Martin Ponsiluoma mal na odovzdávke k dobru viac ako 15-sekundový náskok. Ten sa však vyparil po nevydarenej ležke a viedli Francúzi vďaka Emilienovi Jacquelinovi. Rovnaké poradie bolo aj po záverečnej stojke, druhý Ponsiluoma strácal osem sekúnd a Sörum takmer pätnásť sekúnd. Nór predstihol na trati Švéda a zmazal aj náskok Jacquelina, ktorého nakoniec zdolal v cieľovej rovinke.Kapustová zvládla svoj úsek veľmi dobre. V prvom kole sa dostala na štarte z poslednej 24. pozície aj vďaka čistej streľbe na 7. miesto. Dvadsaťjedenročná Slovenka zvládla stopercentne aj stojku a odovzdala štrnásta s odstupom minúty. Bátovskej Fialkovej nevyšla položka v ľahu a musela dvakrát dobíjať a klesla na 16. priečku. Na druhej položke potrebovala síce tiež jeden náhradný náboj, ale na trati sa jej podarilo predstihnúť súperky a Slovensko bolo po polovici pretekov na 9. mieste.Borguľa absolvoval premiéru vo SP. Na strelnici potreboval štyrikrát dobíjať, zhodne dvakrát v ľahu a stoji. V behu však zaostal za konkurentmi a odovzdal na 13. priečke. Sklenárik predviedol prvú položku bezchybne a raz dobíjal v stoji. V poslednom kole bojoval s Bulharom Zaševom o trinástu priečku, no tesne skončil za ním.