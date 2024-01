Nóri vyhrali štafetu v Ruhpoldingu pred domácim Nemeckom

5. kolo SP v Ruhpoldingu:



štafeta mužov na 4x7,5 km:



1. Nórsko (Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen) 1:09:49,6 h (0+8), 2. Nemecko (Justus Strelow, Johannes Kühn, Benedikt Doll, Philipp Nawrath) +45,0 s (2+7), 3. Taliansko (Elia Zeni, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel) +58,7 (0+10) 4. Francúzsko +1:11,0 min (1+10), 5. Rakúsko +1:22,8 (0+2), 6. Slovinsko +1:23,8 (0+2), 7. Švajčiarsko +1:25,8 (0+8), 8. Švédsko +2:08,4 (2+11), 9. Česko +2:18,2 (1+7), 10. USA +2:56,7 (2+7)

poradie SP v štafetách (4 z 5):



1. Nórsko 360 b., 2. Nemecko 270, 3. Francúzsko 236, 4. Taliansko 215, 5. Švédsko 164, 6. Rakúsko 160

Ruhpolding 11. januára (TASR) - Biatlonisti Nórska triumfovali vo štvrtkovej štafete na 4x7,5 km na podujatí 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu. Kvarteto Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Bö a Vetle Sjaastad Christiansen finišovalo s náskokom 45 sekúnd pred domácim Nemeckom, tretie skončilo Taliansko (+58,7 s). Slováci v pretekoch neštartovali.Nóri vyhrali v prebiehajúcej sezóne všetky štyri štafety. Rozhodujúci okamih vo štvrtok nastal na šiestej streleckej položke, na ktorú prišli spoločne reprezentácie Nemecka, Francúzska a Nórska. Tarjei Bö bol stopercentný, ale jeho konkurenti zaváhali a museli absolvovať trestné kolá. Christiansen náskok udržal a pomohol Nórom k jedenástemu víťazstvu v SP v sérii.Po úvodnej streleckej položke viedli prekvapujúco Američania, ale rozdiely medzi najlepšími boli minimálne. Campbell Wright bol stopercentný aj v stoji, no na odovzdávke bol tretí. Prvé miesto patrilo Nemcom a tesne na druhej priečke boli Francúzi. Po tretej streľbe sa prepracoval do čela Kazachstan, ale postupne stratil svoju pozíciu. Sean Doherty držal Američanov stále vysoko a po svojom úseku bol tesne za pódiom, keď mu patrilo štvrté miesto. Po polovici pretekov viedli domáci vďaka Johannesovi Kühnovi, ale Francúzi a Nóri nasledovali s odstupom štyroch sekúnd.Prvá trojica bola stále vpredu a nič sa nezmenilo ani po streľbe v ľahu. Jake Brown nenadviazal na svojich kolegov, musel absolvovať až dve trestné kolá a USA kleslo až na 11. pozíciu. V stoji Tarjei Bö rýchlo a presne trafil všetkých päť terčov, no Fabien Claude a Benedikt Doll zlyhali a museli ísť na trestné kolá. Francúz na jedno a klesol na 3. priečku, Nemec dokonca dve a bol až siedmy. Nóri si tak vypracovali 40-sekundový náskok pred Švajčiarskom. Christiansen síce urobili chyby na oboch položkách, no mal veľký náskok a priviedol svoju reprezentáciu opäť k triumfu. Boj o druhé miesto bol napínavejší, ale rozhodla streľba v stoji. Najlepšie to zvládol domáci Philipp Nawrath a Nemci tak zopakovali pozíciu z Oberhofu. Tretí boli rovnako ako v nedeľu Taliani.V piatok sú v Ruhpoldingu na programe rýchlostné preteky žien na 7,5 km (14.30 h). V sobotu pokračuje program 5. kola SP šprintom mužov. Podujatie v nemeckom stredisku uzavrú v nedeľu stíhačky žien a mužov.