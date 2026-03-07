< sekcia Šport
Nóri vyhrali v Kontiolahti a majú malý glóbus za štafety
Dalemu-Skjevdalovi ani Botnovi nevyšli ideálne úvodné ležky, no opak platil o Christiansenovi.
Autor TASR
Kontiolahti 7. marca (TASR) - Nórski biatlonisti zvíťazili vo štvrtej z piatich štafiet Svetového pohára a získali malý glóbus za disciplínu. Štvorica Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lägreid a Vetle Sjaastad Christiansen triumfovala vo fínskom Kontiolahti časom 1:13:30,7 hodiny so siedmimi dobíjaniami. Druhí boli Francúzi so stratou 19,1 sekundy, ktorí mohli ako jediní zaútočiť na celkový triumf. Pódium doplnili s jedným trestným kolom a mankom 48,1 sekundy Švédi. Slováci obsadili 19. miesto (+4:59,7) s jedným trestným kolom a deviatimi dobíjaniami.
Dalemu-Skjevdalovi ani Botnovi nevyšli ideálne úvodné ležky, no opak platil o Christiansenovi. Ten prevzal so stratou 40,7 sekundy na Francúzov, no vedúci Quentin Fillon Maillet minul všetky náhradné náboje a z prvej položky odchádzal s náskokom len 6,1 sekundy, keďže Nór zvládol bez dobíjania. Ani jeden z dvojice sa v predposlednom kole nehrnul dopredu, súperi išli spolu a čakali, ako dopadne posledná streľba. Christiansen nedobíjal ani tam a odchádzal s náskokom 11,8 sekundy na Fillona Mailleta, ktorý zaváhal hneď dvakrát. V poslednom kole nedal Nór súperovi bežecky šancu a o senzačné pódium obrali domácich Švédi, ktorí poslali na trať v závere silnejších pretekárov a poskočili o 12 priečok. Nóri si napravili chuť po olympijskej štafete, kde získali striebro práve za Francúzskom.
Slováci stavili na silnejších biatlonistov v úvode pretekov a štafetu rozbehol Jakub Borguľa. Na ležke i na stojke dobíjal po jednom raze, pričom na druhom, veterne náročnejšom, stanovišti figuroval na dvanástom mieste a Arturovi Ischakovovi odovzdal o dve pozície nižšie s mankom 30,8 sekundy. To sa cestou k prvej ležke navýšilo o ďalších desať, Ischakov dvakrát dobíjal a na ďalší úsek vyrážal ako šestnásty. Na trati potom padol na devätnáste miesto, keď ho predstihol Lotyš Renars Birkentals, ktorého tím absolvoval aj trestné kolo. Vykompenzoval to však na stojke, kde dobíjal len raz a poskočil na trinástu pozíciu. Špička následne nasadila vysoké tempo, Slovák stratil vyše polminúty a odovzdával na 19. pozícii s mankom 1:42,1 minúty. Šimon Adamov priečku udržal a ležku zvládol čisto, rýchlo a bez dobíjania. Jeho štafete to vynieslo jedno miesto, ktoré udržal aj v stojke – v pozícii, ktorá je jeho slabšia dobíjal iba raz - a osemnásty aj odovzdal Matejovi Badáňovi. Ten mal čistú ležku a zo straty na súperov zmazal 46 sekúnd, no v stojke mu nestačili ani tri dobíjania a musel ísť na trestný okruh, po ktorom prepadol na 19. miesto.
„Chcel by som sa v prvom rade poďakovať servisnému tímu, ktorý dnes odviedol skvel prácu s lyžami. Išlo sa super a mal som šťastie, že prvé dve kolá sa nešlo úplne naplno. Aj keď som po ležke zaostával, pole sa dalo znova dokopy. Ísť za niekým je aj psychicky ľahšie, na každej streľbe mi ušlo po jednej rane a teší ma, že som to stihol rýchlo dobiť,“ povedal Borguľa pre STVR počas tretieho úseku v podaní Adamova. Ten priznal únavu po piatkových vytrvalostných pretekoch: „Po včerajšku som sa cítil celkom unavený, sústredil som sa hlavne na strelnicu, aby nás nestiahli. Tam som sa cítil dobre a mal som veľmi dobré rany, veril som si.“ Slováci boli blízko k pretekom bez trestného kola a strelecky tak mali určite na lepšiu polovicu štartového poľa. Strácali však na trati. „Dal som do toho všetko, ale bohužiaľ som znova nevládal na trati. Oproti včerajšku je to lepšie, aj sneh je tvrdší a dá sa držať súperov. Na strelnici som stratil čas, keď som bol už odchádzal, no musel som ešte raz dobiť a strieľať,“ zhodnotil Ischakov, ktorého tím si polepšil oproti decembrovej štafete v rakúskom Hochfilzene, kde bol stiahnutý z trate.
