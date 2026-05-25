Nóri zaskočili Čechov a oslavujú, Brandsegg-Nygard: „Skvelý pocit“
Doteraz jediné víťazstvo Nórska nad Českom sa zrodilo v roku 2010. V pondelňajšom zápase Česi ani raz nefaulovali, ale to bolo to najmenej, čo ich trápilo.
Autor TASR
Fribourg 25. mája (TASR) - Nórski hokejisti ešte nikdy v histórii MS nestrelili Čechom viac ako tri góly. Až prišiel 25. máj 2026 vo Fribourgu. Zverenci Petra Thoressena ich zdolali v B-skupine 4:1 a nielen že sa postarali o svoje najvyššie víťazstvo nad týmto súperom, ale zaistili si aj účasť vo vyraďovačke. A to po dlhých 14 rokoch.
Doteraz jediné víťazstvo Nórska nad Českom sa zrodilo v roku 2010. V pondelňajšom zápase Česi ani raz nefaulovali, ale to bolo to najmenej, čo ich trápilo. „Neviem, čo povedať. Je to frustrujúce. Mali sme to vo svojich rukách, ale potrebovali sme byť lepší a to sa nám nepodarilo. Mali sme nejaký herný plán, ale nedržali sme sa ho. V prvých dvoch striedaniach sme urobili dve obrovské straty a zrazu sme prehrávali 0:2. Nóri hrali veľmi dobre v obrane, ale my sme neboli ani z polovice v tom najlepšom, na čo máme,“ citoval portál iihf.com útočníka Matěja Blümela.
Nórov potiahol Michael Brandsegg-Nygard, autor dvoch gólov. Útočníka Detroitu pritom realizačný tím dopísal na súpisku iba predvčerom. „Je to skvelý pocit. Vedel som, že náš tím hrá dobrý turnaj, takže som sem prišiel s veľkou dôverou. Naším cieľom pred turnajom bolo štvrťfinále a konečne sme sa tam dostali. Bolo to už dlho. Naozaj sa tešíme na play off.“
Oba tímy čaká v utorok ešte jeden zápas. Česi budú hrať s Kanadou, zatiaľ čo Nóri narazia v derby na Dánov. Víťazstvo by severanom zabezpečilo druhé miesto v skupine a potenciálne ľahšieho postup v play off. „Prišli sme s herným plánom dostať veľa pukov do pásma. A aj keď sme ich nedostali, Čechom sme nedali veľa priestoru na hru. Hrali sme tvrdo, od začiatku sme ich napádali a udržali sme to. Dostali sme sa im pod kožu. Nie sme najskúsenejší tím na turnaji, ale hráme tvrdo s tým, čo máme a dnes nám to išlo skvele,“ dodal Brandsegg-Nygard.
Nórov podržal aj brankár Henrik Haukeland, ten si zlepšil turnajovú bilanciu na 4 víťazstvá a má percentuálnu úspešnosť zákrokov 96,8 percent.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek/
