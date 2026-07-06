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Nóri zdolali Brazíliu 2:1 a postúpili do štvrťfinále, rozhodol Haaland
Oba góly strelil v druhom polčase útočník Erling Haaland, ktorý je jeden z troch najlepších strelcov turnaja.
Autor TASR
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East Rutherford 5. júla (TASR) - Futbalisti Nórska prvýkrát v histórii postúpili do štvrťfinále MS. V nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Brazíliou 2:1 a v ďalšej fáze sa stretnú s víťazom súboja Mexiko - Anglicko. Oba góly strelil v druhom polčase útočník Erling Haaland, ktorý je jeden z troch najlepších strelcov turnaja. Na konte má sedem gólov rovnako ako Francúz Kylian Mbappe a Argentínčan Lionel Messi, ktorí však odohrali o zápas viac.
Brazílčania znížili na konečných 1:2 až v závere nadstaveného času, keď z pokutového kopu skóroval Neymar, ktorý v minulosti naznačil, že by MS 2026 mohli byť jeho posledné v kariére. Na štyroch rôznych mundialoch skóroval ako druhý Brazílčan v histórii. Pred ním to dokázal iba legendárny Pelé. „Kanárici“ vypadli pred bránami štvrťfinále prvýkrát od MS 1990.
Nóri mohli ísť do vedenia už v 3. minúte, ale Bergov gól neplatil pre ofsajd, v ktorom bol Sörloth. Najdôležitejší moment prvého polčasu priniesla 11. minúta, v ktorej Ajer fauloval v šestnástke Cunhu. Rozhodca Elfath nariadil po porade s VAR penaltu, ku ktorej sa postavil Guimaraes, no Nyland zmaril jeho strelu. Nórsky brankár podržal svoj tím aj v 30. minúte po strele Martinelliho. Nóri sa k ofenzíve dostali až postupne a ich odvážnejší prejav mohol v nadstavenom čase odmeniť Ödegaard. Kapitán tímu vyťažil z úspešného súboja Haalanda s Magalhaesom, no napokon trafil iba do brankára Alissona.
Striedajúci Endrick sa krátko po príchode na ihrisko dostal za obranu Nórska po prihrávke Viniciusa, ktorého síce prestrelil, no loptu poslal tesne vedľa brány. Brazílčania sa snažili tvoriť ofenzívu, ale bez momentu prekvapenia. Nóri hrali sústredene a v 79. minúte prišla ich chvíľa. Striedajúci Schjelderup poslal center do šestnástky, Haaland vyhral hlavičkový súboj s Gabrielom a prekonal Alissona - 0:1. Brazílčania zvýšili obrátky, ale Casemirovej strele chýbala presnosť. V 90. minúte sa Haaland dostal k strele z hranice šestnástky a prízemnú loptu poslal ľavačkou k ľavej žrdi - 0:2. Tento gól sa napokon ukázal ako víťazný. Nóri sa síce snažili držať hru mimo šestnástky, no po faule Östigaarda na Casemira sa Brazílčania druhýkrát v zápase dostali k pokutovému kopu. Loptu si postavil Neymar a pohybom oklamal Nylanda - 1:2. Reprezentanti Brazílie sa už do ďalšej šance nedostali.
Brazílčania znížili na konečných 1:2 až v závere nadstaveného času, keď z pokutového kopu skóroval Neymar, ktorý v minulosti naznačil, že by MS 2026 mohli byť jeho posledné v kariére. Na štyroch rôznych mundialoch skóroval ako druhý Brazílčan v histórii. Pred ním to dokázal iba legendárny Pelé. „Kanárici“ vypadli pred bránami štvrťfinále prvýkrát od MS 1990.
MS vo futbale, osemfinále
East Rutherford (USA)
Brazília - Nórsko 1:2 (0:0)
Góly: 90.+10 Neymar (z 11 m) - 79. a 90. Haaland. Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Neymar, 80.663 divákov.
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Santos – Rayan (67. Danilo Santos), Casemiro, Guimaraes (79. Ederson), Martinelli (67. Neymar) – Cunha (58. Endrick), Vinicius Junior
Nórsko: Nyland – Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe (90.+5 Östigaard) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup)
East Rutherford (USA)
Brazília - Nórsko 1:2 (0:0)
Góly: 90.+10 Neymar (z 11 m) - 79. a 90. Haaland. Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Neymar, 80.663 divákov.
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Santos – Rayan (67. Danilo Santos), Casemiro, Guimaraes (79. Ederson), Martinelli (67. Neymar) – Cunha (58. Endrick), Vinicius Junior
Nórsko: Nyland – Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe (90.+5 Östigaard) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup)
Nóri mohli ísť do vedenia už v 3. minúte, ale Bergov gól neplatil pre ofsajd, v ktorom bol Sörloth. Najdôležitejší moment prvého polčasu priniesla 11. minúta, v ktorej Ajer fauloval v šestnástke Cunhu. Rozhodca Elfath nariadil po porade s VAR penaltu, ku ktorej sa postavil Guimaraes, no Nyland zmaril jeho strelu. Nórsky brankár podržal svoj tím aj v 30. minúte po strele Martinelliho. Nóri sa k ofenzíve dostali až postupne a ich odvážnejší prejav mohol v nadstavenom čase odmeniť Ödegaard. Kapitán tímu vyťažil z úspešného súboja Haalanda s Magalhaesom, no napokon trafil iba do brankára Alissona.
Striedajúci Endrick sa krátko po príchode na ihrisko dostal za obranu Nórska po prihrávke Viniciusa, ktorého síce prestrelil, no loptu poslal tesne vedľa brány. Brazílčania sa snažili tvoriť ofenzívu, ale bez momentu prekvapenia. Nóri hrali sústredene a v 79. minúte prišla ich chvíľa. Striedajúci Schjelderup poslal center do šestnástky, Haaland vyhral hlavičkový súboj s Gabrielom a prekonal Alissona - 0:1. Brazílčania zvýšili obrátky, ale Casemirovej strele chýbala presnosť. V 90. minúte sa Haaland dostal k strele z hranice šestnástky a prízemnú loptu poslal ľavačkou k ľavej žrdi - 0:2. Tento gól sa napokon ukázal ako víťazný. Nóri sa síce snažili držať hru mimo šestnástky, no po faule Östigaarda na Casemira sa Brazílčania druhýkrát v zápase dostali k pokutovému kopu. Loptu si postavil Neymar a pohybom oklamal Nylanda - 1:2. Reprezentanti Brazílie sa už do ďalšej šance nedostali.