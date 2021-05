VIDEO: Nóri zdolali domácich Lotyšov po nájazdoch, rozhodol Haga

MS 2021 B-skupina:



Lotyšsko - Nórsko 3:4 pp a sn (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 12. Krastenbergs (Rubins, Keninš), 18. Keninš (Abols, Sotnieks), 50. Rubins (Balinskis) – 4. Olden (Kaasastul, Trettenes), 22. K. A. Olimb (Rosseli Olsen), 42. Pettersen (Rosseli Olsen, K. A. Olimb), rozh. nájazd Haga. Rozhodovali: Jeřábek (ČR), STANO - SYNEK (obaja SR), Hynek (ČR), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1.



Lotyšsko: Kivlenieks - Rubins, Balinskis, Cibulskis, Sotnieks, Freibergs, Kulda, Jaks - Darzinš, Abols, Keninš - Rob. Bukarts, Džerinš, Rih. Bukarts - Indrašis, Daugavinš, Karsums - Krastenbergs, Marenis, Meija - Redlihs

Nórsko: Haukeland - Holös, Lilleberg, Espeland, Lesund, Krogdahl, Kaasastul, Holm - Pettersen, K.A. Olimb, Rosseli Olsen - Olden, Trettenes, Lindström - Salsten, M. Olimb, Haga - Röymark, Brekke Henriksen, Solem



1. Fínsko 4 3 0 1 0 11:5 10

2. Nemecko 4 3 0 0 1 19:9 9

3. USA 4 3 0 0 1 13:5 6

4. Lotyšsko 5 2 0 2 1 12:11 5

5. Kazachstan 5 1 2 0 2 10:12 7

6. Kanada 5 2 0 0 3 10:14 6

7. Nórsko 5 1 1 0 3 13:18 5

8. Taliansko 4 0 0 0 4 5:19 0



Riga 28. mája (TASR) - Nórski hokejisti zdolali v piatkovom dueli B-skupiny MS v Rige domácich Lotyšov 4:3 po samostatných nájazdoch. V šiestej sérii rozhodol o ich triumfe Michael Haga.Severania figurujú v tabuľke s piatimi bodmi naďalej na 7. mieste, na štvrtých Lotyšov však strácajú už iba tri body. Slovensko malo v zápase zastúpenie v osobe hlavného rozhodcu Petra Stana, ktorému na čiare pomáhal krajan Šimon Synek. Lotyši odohrajú ďalší súboj v nedeľu o 19.15 SELČ, keď nastúpia proti úradujúcim šampiónom Fínom. Nóri sa o deň skôr stretnú o 15.15 s USA.Zápas nemal závratné tempo, skôr to bola pozičná hra z oboch strán. Nóri sa v 4. minúte ujali vedenia po šťastnej koncovke Oldena, no Lotyši ešte v prvej tretine otočili skóre zásluhou Krastenbergsa a individuálnej akcie Keninša. Domáci hráči pôsobili trochu živšie, okrem dvoch presných zásahov si vypracovali aj ďalšie sľubné šance, najmä nájazd Džerinša volal po góle. Nóri mali puk menej na hokejkách a nestrieľali tak často, ale stále boli pripravení využiť laxnosť súpera. V úvode druhého dejstva potrestal zaváhanie Lotyšov na útočnej modrej K.A. Olimb, ktorý unikol vo vlastnom oslabení a parádnou strelou do ľavého horného rohu vyrovnal. "Vikingovia" mali aj ďalšie nádejné prečíslenia, no zbytočne v nich prihrávkou hľadali lepšie postaveného spoluhráča namiesto priamej strely. Ďalej však trpezlivo čakali na svoje príležitosti. V 42. min v medzikruží skvele sadla strela z prvej Pettersenovi, ktorému ideálne nabil Rosseli Olsen - 2:3. Lotyši sa nevzdávali a dočkali sa vyrovnania po tom, ako Rubins prekvapil z uhla Haukelanda. V závere sa čakalo, ktorý tím urobí rozhodujúcu chybu. Domáci ustáli tri oslabenia za sebou, v predĺžení potom sami nevyužili presilovku 4 na 3 a tak prišli na rad nájazdy. V nich za Lotyšov skóroval Darzinš, kým za Nórov boli úspešní Olden aj Haga.