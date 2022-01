Nóri zdolali Island po predĺžení a obsadili 5. miesto

ME 2022 hádzanárov (Budapešť)



o 5. miesto:

Island - Nórsko 33:34 pp (27:27, 12:16)



Najviac gólov: Magnusson 10, Smarason 8, Jónsson 6 - Sagosen 8, Reinkind 6, O'Sullivan a Solstad po 5

Budapešť 28. januára (TASR) - Hádzanári Nórska zvíťazili v piatok vo svojom záverečnom vystúpení na ME na Slovensku a v Maďarsku nad Islandom 34:33 po predĺžení. Na šampionáte obsadili konečné piate miesto a získali poslednú priamu miestenku na MS 2023 v Poľsku a Švédsku.V budapeštianskej aréne MVM Dome mali Nóri v prvom dejstve mierne navrch, aj vďaka tvrdej obrane si dokázali vypracovať 3- až 4-gólový náskok. Islanďania však nedovolili súperovi výraznejšie odskočiť a v 48. minúte sa im podarilo vyrovnať na 24:24. To už hrali Nóri bez vylúčeného Sebastiana Bartholda. V dramatickom závere to skúsili Nóri bez brankára, no rozhodnúť mohol na opačnej strane Elvar Jónsson, v poslednej sekunde však trafil iba hornú žrď prázdnej bránky. Duel dospel do predĺženia. Tri sekundy pred jeho koncom za stavu 33:33 sa Islanďania dopustili faulu, Nóri na nič nečakali, ihneď rozohrali a Harald Reinkind strelou z 10 m v poslednej sekunde rozhodol o víťazstve svojho tímu. Gól odobrilo aj video. Nóri síce po zbabranom skupinovom závere neobhájili bronz z predchádzajúceho šampionátu, no s ME 2022 sa rozlúčili víťazne. Islanďanom nepomohlo ani 10 gólov najlepšieho strelca ME Ómara Ingiho Magnussona, na turnaji skončili na šiestej priečke.