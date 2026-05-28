Nóri zdolali Lotyšov a postúpili do semifinále, ďalej idú aj Švajčiari
Nóri sa predstavili vo štvrťfinále po dlhých pätnástich rokoch, doteraz z neho nikdy nepostúpili ďalej.
Fribourg 28. mája (TASR) - Nórski hokejisti sa prvýkrát v histórii prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Severania vo štvrtok vo Fribourg zdolali Lotyšov 2:0. O ich triumfe rozhodol v 28. minúte Tinus Luc Koblar a štrnásť sekúnd pred koncom upravil do prázdnej bránky Noah Steen.
Nóri sa predstavili vo štvrťfinále po dlhých pätnástich rokoch, doteraz z neho nikdy nepostúpili ďalej. Ich historickým maximom je 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín. Lotyši postúpili medzi najlepšiu osmičku prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2023, kde získali historický bronz.
Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00 h).
Duel bol v úvode opatrný na oboch stranách a tímy sa sústredili najmä na obranu. Aj preto prišla prvá väčšia šanca až v 11. minúte, do Cibulskisovej strely spomedzi kruhov sa obetavo hodil Ostrem Salsten. Nóri mali „gólovku“ až v 16. minúte, keď sa dostal za obranu Elvsveen, no Gudlevskis zasiahol lapačkou. Severania zatlačili súpera v presilovke, no tesne pred prestávkou ich na druhej strane zachránil Haukeland. V prostrednej časti sa zápas rozbehol, v jej úvode nevyužili dve šance Lotyši a krátko na to udreli ich súperi. V 28. minúte sa po niekoľkých odrazoch dostal puk k Koblarovi a ten pohotovo trafil do horného rohu - 1:0. V ďalších minútach si oba tímy zahrali dve presilovky, ale bez využitia. O čosi aktívnejší Nóri tak išli do tretej časti s tesným náskokom. Lotyši do nej vstúpili so snahou o tlak, ale bez šancí. Tréner Nórska Petter Thoresen nebol spokojný s hrou svojho tímu a v 45. minúte si zobral oddychový čas. Severania boli pasívni a v 48. minúte takmer inkasovali po strele Freibergsa. Niekoľkokrát za sebou iba vyhodili puk cez všetky čiary a tak sa znovu začínalo pred ich bránkou. Chvíľu na to neuspel v tutovke Tralmaks. Lotyši pokračovali v tlaku, ale gólu sa nedočkali ani v hre bez brankára. Štrnásť sekúnd pred koncom spečatil historický postup Nórska do semifinále Steen.
Do semifinále postúpili aj domáci
Švajčiarski hokejisti po roku opäť postúpili do semifinále MS. Na domácom svetovom šampionáte zdolali vo štvrťfinálovom dueli v Zürichu Švédsko 3:1. Ich súpermi v boji o finále budú v sobotu Nóri. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada s Fínskom.
Obhajcovia strieborných medailí prestrieľali súpera 32:22. Za víťazstvom ich potiahol kapitán Roman Josi, ktorý bol pri všetkých troch presných zásahoch - zaznamenal gól a dve asistencie. Helvéti si zahrajú o medaily tretí rok za sebou, naopak „tri korunky“ nezopakujú semifinálovú účasť z predošlých dvoch šampionátov.
Švajčiari od úvodu roztočili v útočnom pásme kolotoč a Hellberg musel byť v pozore. Švédi prežili úvodný nápor súpera a v 7. minúte gólovo udreli zásluhou Karlssona, ktorý sa presadil po krížnom pase Heinemana - 0:1. A pre domácich mohlo byť aj horšie. Kukan krosčekoval Stenberga do krku, putoval predčasne pod sprchy a v následnej 5-minútovej presilovke pretlačil puk za Genoniho Sundqvist. Rozhodcovia si však preštudovali situáciu na videu a rozhodli, že švédsky útočník úmyselne kopol puk korčuľou a gól neuznali. Helvétov to povzbudilo a v 14. minúte sa tešili z vyrovnania, keď nahodenie Josiho skončilo až za chrbtom Hellberga. V druhej tretine sa hra odvíjala zväčša v strednom pásme. Postupne sa začala však prejavovať korčuliarska prevaha Švajčiarov, ku gólu boli blízko Thürkauf s Andrighettom a následnej aj Niederreiter. Skórovať sa podarilo až Malginovi, ktorý využil otvorený priestor vo švédskej obrane - 2:1. V 37. minúte viedli domáci už o dva góly, akciu Hischiera dokončil nepokrytý Thürkauf. Odpovedať mohol Berglund, v páde zakončil, no vypýtal si len faul. Švédom presilovky nevychádzali a aj preto si domáci kontrolovali v 3. tretine náskok. Mohli ho aj poistiť, Meier z dorážky pred odkrytou bránkou trafil iba žŕdku. Severania v závere zatlačili domácich, no tých podržal Genoni, a tak sa už skóre nezmenilo.
MS v hokej - štvrťfinále (Fribourg):
Nórsko - Lotyšsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 28. Koblar (Brandsegg-Nygard, Hurrod), 60. Steen. Rozhodcovia: Burzminski, Goure (obaja Kan.) - Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 7500 divákov.
Nórsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Ronnild, Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Berglund, Ostrem Salsten, Steen - Oby-Olsen
Lotyšsko: Gudlevskis - Šmits, Cibulskis, Andzans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs - Balcers, Smirnovs, Vilmanis - Tralmaks, Egle, Dzierkals - Krastenbergs, Batna, Andersons - Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš - Buncis
Švajčiarsko - Švédsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: 14. Josi (Malgin), 33. Malgin (Josi, Moser), 37. Thürkauf (Hischier, Josi) - 7. Karlsson (Heineman, Ekman-Larsson). Rozhodcovia: Brander, Kaukokari (obaja Fín.) – Birkhoff, Gibbs (obaja Kan.), vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Kukan (Švaj.) 5 min + DKZ za krosček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Švajčiarsko: Genoni – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Biasca – Bertschy, Baechler, Niederreiter – Thürkauf, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Rochette
Švédsko: Hellberg – Ekholm, Brännström, Ekman-Larsson, Johansson, Persson, Larsson, Hägg – Raymond, Björck, Stenberg – Karlsson, de La Rose, Heineman – Holmström, Sundqvist, Frondell – Silfverberg, Asplund, Grundström – Berglund
