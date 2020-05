Norimberg v zostave so Zreľákom podľahol St. Pauli

Mníchov 17. mája (TASR) - Futbalisti 1. FC Norimberg v základnej zostave so slovenským útočníkom Adamom Zreľákom prehrali v nedeľnom zápase 26. kola druhej najvyššej nemeckej súťaže na ihrisku FC St. Pauli 0:1.



Hostia hrali od 55. minúty bez vylúčeného brankára Christiana Matheniu, ktorý mimo šestnástky fauloval prenikajúceho hráča. Bezgólový stav neudržali, v 84. minúte strelil jediný gól zápasu švédsky útočník Viktor Gyokeres.



Zreľák, pre ktorého to bol iba piaty ligový štart v aktuálnej sezóne, hral do 64. minúty. Norimbergu patrí v 18-člennej tabuľke pätnásta priečka.