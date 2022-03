Nórka Hansenová vyhrala záverečné podujatie v Schonachu

SP v severskej kombinácii žien v Schonachu

1. Gyda Westvold Hansenová (Nór.) 14:58,9 min,

2. Haruka Kasaiová (Jap.) +7,8,

3. Ema Volavšeková (Slov.) +16,6,

4. Ida Marie Hagenová (Nór.) +33,5,

5. Anju Nakamurová (Jap.) +49,2,

6. Annika Sieffová (Tal.) +1:00,1



Konečné poradie SP (po 8 z 8):

1. Hansenová 700 b.,

2. Hagenová 411,

3. Volavšeková 387

Schonach 13. marca (TASR) - Nórska reprezentantka v severskej kombinácii Gyda Westvold Hansenová vyhrala záverečné preteky sezóny Svetového pohára v nemeckom Schonachu. Už dávnejšie istá držiteľka veľkého glóbusu mala v cieli náskok 7,8 sekundy pred Japonkou Harukou Kasaiovou, tretia skončila Ema Volavšeková zo Slovinska (+16,6).Devätnásťročná Hansenová vyhrala v sezóne sedem z ôsmich podujatí prestížneho seriálu. Neuspela iba v sobotu v Schonachu, keď spadla pri skoku na strednom mostíku po tom, čo zaletela do vzdialenosti 104,5 m. Do behu už potom nenastúpila. V celkovom hodnotení SP však napriek tomu jednoznačne dominovala so ziskom 700 bodov a takmer 300-bodovým náskokom pred krajankou Ida Marie Hagenovou.