Nórka Koandová triumfovala v kategórii do 81 kg

vzpieranie ženy:



Do 81 kg: 1. Solfrid Eila Amena Koandová (Nór.) dvojboj 275 kg (trh 121 kg + nadhod 154 kg), 2. Sara Ahmedová (Eg.) 268 (117+151), 3. Neisi Patricia Dajomés Barrerová (Ekv.) 267 (122+145), 4. Eileen Cikamatanaová (Aus.) 262 (117+145), 5. Yudelina Mejía Pegueroová (Dom. rep.) 256 (111+145), 6. Kim Suh-jn (Kór. rep.) 250 (110+140), 7. Laura Nascimento Amarová (Br.) 240 (105+135), 8. Rigina Adašbajevová (Uzb.) 236 (105+131)

Paríž 10. augusta (TASR) - Nórska vzpieračka Solfrid Eila Amena Koandová triumfovala v kategórii do 81 na OH v Paríži. Na striebornej pozícii sa umiestnila Egypťanka Sara Ahmedová, bronz si odniesla Neisi Patricia Dajomés Barrerová z Ekvádoru.Koandová dosiahla v dvojboji súčet 275 kg, keď v trhu zvládla 121 kg a v nadhode 154 kg. Pre dcéru fínskej matky a otca z Pobrežia Slonoviny to bola prvá olympijská medaila v kariére. Nadviazala ňou na zlaté medaily z ME 2023 a 2024 (do 87 kg), titul získala aj na MS 2022. Rovnako prvý cenný kov z OH je to pre nórske ženské vzpieranie, medzi mužmi triumfoval v roku 1972 v Mníchove jej krajan Leif Jenssen.