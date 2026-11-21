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Nórka Kvandalová vyhrala prvé podujatie nového ročníka
Pre 24-ročnú Kvandalovú to bolo 11. kariérne víťazstvo v rámci Svetového pohára.
Autor TASR,aktualizované
Lillehammer 21. novembra (TASR) - Nórska skokanka na lyžiach Eirin Maria Kvandalová sa stala víťazkou úvodného podujatia nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehameri so ziskom 281,5 bodu. Na pódiu ju doplnili krajanky Ingvild Midtskogenová a Gyda Westvold Hansenová. Slovenské zástupkyne Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili z piatkovej kvalifikácie. V nedeľu 22. novembra sa v Lillehamari bude opäť skákať, o 10.30 h je na programe kvalifikácia a 12.00 h hlavná súťaž.
Pre 24-ročnú Kvandalovú to bolo 11. kariérne víťazstvo v rámci Svetového pohára. „Šialený večer, ale som veľmi šťastná, že môžem byť súčasťou tohto tímu. Cítila som náročnejšie poveternostné podmienky, bolo to ťažké a chcelo to aj trochu šťastia, ale ako tím sme tvrdo pracovali a výsledok sa dostavil,“ vyjadrila sa víťazka sobotňajších pretekov pre oficiálnu stránku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Nórsko obsadilo na prom podujatí sezóny prvých päť miest. Suverénka predchádzajúceho ročníka a víťazka predchádzajúcich troch veľkých glóbusov Slovinka Nika Prevcová, obsadila na úvod až 17. priečku.
Pre 24-ročnú Kvandalovú to bolo 11. kariérne víťazstvo v rámci Svetového pohára. „Šialený večer, ale som veľmi šťastná, že môžem byť súčasťou tohto tímu. Cítila som náročnejšie poveternostné podmienky, bolo to ťažké a chcelo to aj trochu šťastia, ale ako tím sme tvrdo pracovali a výsledok sa dostavil,“ vyjadrila sa víťazka sobotňajších pretekov pre oficiálnu stránku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Nórsko obsadilo na prom podujatí sezóny prvých päť miest. Suverénka predchádzajúceho ročníka a víťazka predchádzajúcich troch veľkých glóbusov Slovinka Nika Prevcová, obsadila na úvod až 17. priečku.
SP v skokoch na lyžiach žien - HS 140 (Lillehammer/Nór.) - výsledky:
1. Eirin Maria Kvandalová 281,5 b (135,5 m/130,0 m), 2. Ingvild Midtskogenová 263,8 (122,5/130,0), 3. Gyda Westvold Hansenová (všetky Nór.) 263,1 (134,5/119,5)
priebežné poradie SP (po 1 z 32 pretekov):
1. Kvandalová 100 b, 2. Midtskogenová 80, 3. Hansenová 60
1. Eirin Maria Kvandalová 281,5 b (135,5 m/130,0 m), 2. Ingvild Midtskogenová 263,8 (122,5/130,0), 3. Gyda Westvold Hansenová (všetky Nór.) 263,1 (134,5/119,5)
priebežné poradie SP (po 1 z 32 pretekov):
1. Kvandalová 100 b, 2. Midtskogenová 80, 3. Hansenová 60