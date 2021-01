Nórka Riiseová dočasne povedie anglickú ženskú reprezentáciu

Londýn 19. januára (TASR) - Nórka Hege Riiseová bude dočasnou trénerkou anglickej ženskej futbalovej reprezentácie po odchode Phila Nevillea do Interu Miami v MLS. Povedie ju do olympijských hier v Tokiu, po ktorých prevezme kormidlo súčasná trénerka Holandska Sarina Wiegmanová.



Päťdesiatjedenročná Riiseová je so 188 štartmi rekordérka v počte odohraných zápasov za nórsku reprezentáciu. Strelila 58 gólov a spoločne s krajankami Gro Espesethovou a Bente Nordbyovou je jedna z troch hráčok v histórii, ktoré triumfovali na svetovom šampionáte, majstrovstvách Európy aj olympijských hrách (ME 1993, MS 1995, OH 2000). Na MS 1995 ju vyhlásili za najlepšiu hráčku turnaja, na konte má aj bronz z OH 1996.



Počas trénerskej kariéry bola ako asistentka národného tímu USA pri striebre na MS 2011 a zlate na OH 2012. "Teším sa na túto príležitosť. Je to ambiciózne družstvo, verím, že vo februári dobre odštartujeme našu spoluprácu," povedala Riiseová podľa agentúry AP. "Hege zažila fantastickú kariéru ako hráčka aj ako trénerka. Anglicko získalo veľmi dobrú trénerku a veľmi dobrého človeka," povedal jej krajan Ole Gunnar Solskjaer, kouč Manchestru United.