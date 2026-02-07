< sekcia Šport
Nórka Strömová získala zlato na strednom mostíku
Dvadsaťsedemročná Strömová dosiahla pri svojej druhej olympijskej účasti životný úspech.
Predazzo 7. februára (TASR) - Nórska skokanka na lyžiach Annou Odine Strömová získala na ZOH 2026 v Taliansku zlatú medailu v súťaži na strednom mostíku. V Predazze dostala za skoky dlhé 100 a 101 metrov celkovo 267,3 bodu a vyhrala s náskokom 1,1 bodu pred topfavoritkou Nikou Prevcovou zo Slovinska. Bronz patrí Nozomi Marujamaovej z Japonska (+5,5). Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola, obsadila 41. priečku.
Dvadsaťsedemročná Strömová dosiahla pri svojej druhej olympijskej účasti životný úspech. Na čele sa usadila už po prvom kole, keď ako jedna z dvoch skokaniek pokorila 100-metrovú hranicu a v tesnom súboji s Prevcovou viedla o jediný bod. V druhom predviedla najdlhší skok zo všetkých a potvrdila svoju líderskú pozíciu. Je dvojnásobná majsterka sveta z vlaňajška v Trondheime v súťaží tímov a mix tímov. V priebežnom poradí Svetového pohára je v tejto sezóne štvrtá.
Úlohu najväčšej favoritky nepotvrdila 20-ročná Prevcová, ktorá získala už dvakrát veľký glóbus za prvenstvo vo Svetovom pohári a aj v tejto sezóne je suverénnou líderkou seriálu. Na ZOH štartuje prvýkrát v kariére a ziskom zlata chcela nadviazať na svoju krajanku Uršu Bogatajovú, ktorá vyhrala súťaž na strednom mostíku na predchádzajúcich hrách v Pekingu. Prevcová na vlaňajších MS v Trondheime ovládla súťaže na strednom i veľkom mostíku, tentoraz sa musela uspokojiť s druhou pozíciou.
Pre 16-ročnú Kapustíkovú to bol olympijský debut, v prvom kole skákala ako v poradí jedenásta a v konkurencii 50 súťažiacich bola vôbec najmladšia. Pristála na značke 89 metrov a so ziskom 100,9 bodu obsadila 41. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo necelých osem bodov. „Skok mi nevyšiel tak, ako som čakala. Hneď ako som vyletela, tak ma to tam pootáčalo, ten vietor bol podľa mňa nestabilný. No bolo tam viac vecí, ktoré nešli podľa predstáv. Musím si to s trénerom rozobrať. Nevyšlo to, viem, že môžem podať aj lepší výkon. Ale premiéru na olympiáde som si užila,“ povedala pre TASR.
Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno. Na budúci víkend sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Účasť na ZOH si vybojoval aj jej brat Hektor Kapustík.
Pre 16-ročnú Kapustíkovú to bol olympijský debut, v prvom kole skákala ako v poradí jedenásta a v konkurencii 50 súťažiacich bola vôbec najmladšia. Pristála na značke 89 metrov a so ziskom 100,9 bodu obsadila 41. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo necelých osem bodov. „Skok mi nevyšiel tak, ako som čakala. Hneď ako som vyletela, tak ma to tam pootáčalo, ten vietor bol podľa mňa nestabilný. No bolo tam viac vecí, ktoré nešli podľa predstáv. Musím si to s trénerom rozobrať. Nevyšlo to, viem, že môžem podať aj lepší výkon. Ale premiéru na olympiáde som si užila,“ povedala pre TASR.
Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno. Na budúci víkend sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Účasť na ZOH si vybojoval aj jej brat Hektor Kapustík.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - skoky na lyžiach
ženy - stredný mostík: 1. Anna Odine Strömová (Nór.) 267,3 b. (100,0 m/101,0 m), 2. Nika Prevcová (Slovin.) 266,2 (98,0/99,5), 3. Nozomi Marujamová (Jap.) 261,8 (97,0/100,0), 4. Lisa Ederová (Rak.) 257,3 (95,0/100,0)m 5. Eirin Maria Kvandalová (Nór.) 254,9 (99,5/98,0), 6. Heidi Traaserudová (Nór.) 248,6 (96,0/99,0), 7. Selina Freitagová (Nem.) 244,7 (94,5/97,5), 8. Nika Vodanová (Slovin.) 242,5 (95,0/94,5), 9. Agnes Reischová (Nem.) 241,3 (92,0/93,0), 10. Anna Twardoszová (Poľ.) 240,5 (96,0/93,5),... v 1. kole 41. KIRA MÁRIA KAPUSTÍKOVÁ 100,9 (89)
