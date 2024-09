Nórka Tvibergová ukončila kariéru: Som vďačná za všetko

Oslo 14. septembra (TASR) - Nórska lyžiarka Maria Therese Tvibergová ukončila vo veku 30 rokov profesionálnu športovú kariéru. Úradujúca majsterka sveta v paralelných pretekoch sa rozhodla odísť zo súťažnej scény po úspešnej rehabilitácii piateho zranenia kolena. Tvibergová uviedla, že pri jej rozhodnutí zavážil strach z dlhodobých následkov v prípade ďalšieho zranenia.



Na predchádzajúcom svetovom šampionáte v stredisku Courchevel/Meribel získala aj striebro v tímových paralelných pretekoch. V rovnakej disciplíne sa tešila Tvibergová z bronzu na ZOH v Pekingu.



"Som vďačná za všetko, čo som ako športovkyňa zažila, a že sa mi podarilo dosiahnuť to, čo sa mi podarilo. Samozrejme, budú mi chýbať dievčatá a kolektív okolo národného tímu a súťaženie každý víkend počas celej zimy. Som hrdá na to, že som urobila toto rozhodnutie. Zároveň som rada, že som neskončila skôr a zažila som toho toľko, najmä v posledných rokoch kariéry. Teraz je čas na novú etapu života. Síce sa sa jej bojím, no zároveň sa na ňu teším. Musím sa poďakovať svojej rodine, Nórskej lyžiarskej asociácii, sponzorom a v neposlednom rade zdravotnému tímu za starostlivosť o moje telo po všetkých zraneniach, ktoré som utrpela," uviedla Tvibergová pre webstránku Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).



Debut vo Svetovom pohári absolvovala v januári 2015 a počas svojej kariéry si pripísala 85 štartov. Zaznamenala štrnásť výsledkov v top 10. Zúčastnila sa na troch MS (2015, 2017 a 2023) a ZOH v Pekingu. "Maria vystupovala na najvyššej úrovni vo všetkých disciplínach počas približne desiatich rokov. Jej kariéra bola poznačená mnohými vážnymi zraneniami, ale spôsob, akým sa s nimi vyrovnala a vrátila späť, je pôsobivý. Bude nám chýbať jej energia a odhodlanie. Želáme jej všetko najlepšie do budúcnosti," povedal Claus Johan Ryste, šéf alpského lyžovania v Nórskej lyžiarskej asociácii.