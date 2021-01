Nórkske bežkyne na lyžiach dominovali v štafete v Lahti

Svetový pohár vo fínskom Lahti - štafety:

muži:

1. Nórsko (Pal Golberg, Emil Iversen, Sjur Röthe, Simen Hegstad Krüger) 1:07:56,8 h

2. Finsko (Perttu Hyvärinen, Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Joni Mäki) +40,9 s

3. Rusko II (Iľja Semikov, Ivan Jakimuškin, Andrej Melničenko, Sergej Usťugov) +1:07,2 min

4. Nemecko +1:39,4

5. Švajčiarsko +2:47,9

6. Švédsko 2:53,0



ženy:

1. Nórsko (Tiril Wengová, Therese Johaugová, Helene Marie Fossesholmová, Heidi Wengová) 49:34,4 min

2. Švédsko (Charlotte Kallaová, Emma Ribomová, Lovisa Modigová, Ebba Anderssonová) +42,9 s

3. Fínsko (Johanna Matintalová, Kerttu Niskanenová, Laura Mononenová, Krista Pärmäkoskiová) +59,5

4. Rusko +1:30,7 min

5. USA 1:48,6

6. Nemecko 2:16,3

Lahti 24. januára (TASR) - Nórske kvarteto Pal Golberg, Emil Iversen, Sjur Röthe a Simen Hegstad Krüger zvíťazilo v nedeľňajších štafetách v rámci Svetového pohára vo fínskom Lahti. Pred druhými Fínmi mali v cieli pohodlný náskok 40,9 s. Tretia pozícia pripadla Rusku II s odstupom 1:07,2 min.Pred štartom sa očakával súboj medzi Nórmi a Rusmi, no ambície prvej ruskej štafety poklesli už po prvom klasickom úseku. Alexej Červotkin pôsobil na trati po sobotňajšom skiatlone unavene a odovzdal s odstupom 10 sekúnd. Nórov tak na čele prvé tri úseky sprevádzala iba papierovo slabšia druhá ruská štafeta, ktorá stratila kontakt v závere tretieho úseku a Simen Krüger už záverečných 7,5 kilometra absolvoval sám.Boj o druhé miesto mal byť súbojom medzi Fínom Jonim Mäkim a vedúcim mužom Svetového pohára Alexandrom Boľšunovom v drese Ruska I. Domáci lyžiar pred nájazdom do cieľovej rovinky "zatvoril" Rusa pri mantineli a neumožnil mu šprintovať. Jury však usúdila, že si dráhu vybral včas a naopak diskvalifikovala štafetu Ruska I za nešportové správanie, keďže Boľšunov sa v hneve ohnal po Fínovi palicou.Aj štafety žien suverénne ovládlo Nórsko. Kvarteto Tiril Wengová, Therese Johaugová, Helene Fossesholmová a Heidi Wengová prišlo do cieľa s náskokom 42,9 sekúnd na Švédky. Tretia pozícia patrila domácim Fínkam (+59,5).Nórky rozhodli o svojom triumfe na druhom klasickom úseku, na ktorý nasadili suverénku ženského bežeckého lyžovania na dlhých tratiach Therese Johaugovú, ktorá zariadila rozhodujúci náskok. Nórky neprehrali v štafete od roku 2009. Švédky sa na druhú priečku posunuli na záverečnom voľnom úseku, keď Ebba Anderssonová predstihla Kristu Pärmäkoskiovú.