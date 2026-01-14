< sekcia Šport
Nórky vyhrali štafetu v Ruhpoldingu, Slovenky na 10. mieste
V predolympijskej generálke zvíťazilo kvarteto v zložení Marthe Krakstad Johansenová, Juni Arnekleivová, Karoline Offigstad Knottenová a Maren Kirkeeideová.
Autor TASR
Ruhpolding 14. januára (TASR) - Biatlonistky Nórska triumfovali v stredajšej štafete na 4x6 km v úvodných pretekoch 5. kola Svetového pohára v Ruhpoldingu. V predolympijskej generálke zvíťazilo kvarteto v zložení Marthe Krakstad Johansenová, Juni Arnekleivová, Karoline Offigstad Knottenová a Maren Kirkeeideová s tesným náskokom necelej sekundy pred Talianskom, tretie skončilo Švédsko (+0,3). Slovenské reprezentantky v zložení Zuzana Remeňová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Paulína Bátovská Fialková (0+9) obsadili 10. miesto s mankom 2:00,6 min.
Do zostavy Sloveniek sa po pauze v Oberhofe vrátila Bátovská Fialková a tréneri ju nasadili netradične ako finišmanku na posledný úsek. Preteky v nemeckom stredisku rozbehla Zuzana Remeňová, bojujúca o účasť na ZOH a hneď na prvej ležke musela trikrát dobíjať. Patrilo jej 17. miesto, po stojke iba s jednou chybou sa posunula o tri priečky vpred a napokon odovzdávala Kuzminovej ako trinásta so stratou 39,7 sekundy na Lou Jeanmonnotovú z Francúzska, ktorá zvládla prvý úsek najrýchlejšie priebežne pred Talianskom a Rakúskom.
Sedem krajín na druhom úseku sťahovalo mierny náskok francúzskeho tímu na trati s Oceane Michelonovou a po tretej streľbe ju už na čele vystriedalo trio v poradí Taliansko, Nórsko a Česko. Kuzminová patrila bežecky k najlepším, raz musela dobíjať a patrila jej 12. priečka s mankom 42 sekúnd na líderku Dorotheu Wiererovú. Na rovnakej pozícii bola po ďalšej jednej streleckej chybe aj na medzičase po štvrtej položke, na vedúcu Nemku Juliu Tannheimerovú strácala 55 sekúnd.
Švédsko vybiehalo na tretí úsek na prvej priečke s Elvirou Öbergovou, v tesnom závese vyrovnanej štafety nasledovali Nemecko, Taliansko a Česko. Slovenky odovzdávali dvanáste s mankom 68 sekúnd, ale Mária Remeňová na prvej položke v ľahu vybielila všetky terče a posunula sa na 10. priečku s odstupom 63 sekúnd na priebežnú líderku Terezu Voborníkovú z Česka. Tá najlepšie zastrieľala aj v stojke a Češky bez jedinej chyby na strelnici mali už náskok 16 sekúnd pred Nórskom a Talianskom. Mária Remeňová s celkovou bilanciou 0+1 figurovala po šiestej streľbe na 11. mieste a na tej istej pozícii odovzdala štafetu Bátovskej Fialkovej (+1:32,9).
Češky v bielej stope stratili sľubný náskok a do posledného štvrtého úseku už vybiehali až ako tretie za Talianskom i Švédskom a pred Nórskom, Francúzskom a Nemeckom. Bátovská Fialková musela v ležke dobíjať raz a uzatvárala prvú desiatku. Na čele sa držali Talianky s Lisou Vittozziovou a Francúzky s Juliou Simonovou, s miernym odstupom ich nasledovali Nemecko, Nórsko, Česko a Švédsko. Rozhodla tak až záverečná streľba v stoji - bez chyby ju zvládli iba Vittozziová a Simonová, naopak nádeje Nemecka zmarila trestným okruhom Franziska Preussová. Bátovská Fialková opäť raz dobila a držala sa na desiatej priečke.
Bežecky v záverečnom kole dominovala Nórka Kirkeeideová, ktorá zmazala stratu 11 sekúnd po poslednej streľbe a v tesnom finiši napokon zdolala Vittozziovú i Švédku Hannu Öbergovú. Simonová sa prepadla tesne za pódium s do cieľa prišla pred piatym Českom a Nemeckom na šiestej priečke. Slovenky s dvojminútovou stratou obsadili 10. miesto. Po ôsmom mieste v Östersunde, piatom v Hochfilzene a dvanástom v Oberhofe tak dosiahli tretí najlepší výsledok v olympijskej zime. Nórky vyhrali štafetu premiérovo v tejto sezóne.
„Veľmi som sa snažila vylepšiť našu pozíciu. V porovnaní s Oberhofom je táto trať o dosť ťažšia. Bilancia 1+1 na strelnici nie je pre mňa katastrofa, ale z pohľadu štafety som ju neposunula príliš vpred. Som rada, že som si aspoň pozíciu udržala,“ povedala v prvej reakcii pre STVR Kuzminová, ktorá celkovo dvakrát dobíjala. Najlepšie na strelnici sa predviedla s jediným nepresným výstrelom Mária Remeňová: „Až na tú jednu nepresnú ranu som spokojná, cítila som sa dnes dobre aj pri streľbe aj na trati. Mali sme výborné lyže.“
5. kolo SP v biatlone - Ruhpolding (Nem.)
ženy - štafeta na 4x6 km: 1. Nórsko (Marthe Krakstad Johansenová, Juni Arnekleivová, Karoline Offigstad Knottenová, Maren Kirkeeideová) 1:07:06,2 h (0+9), 2. Taliansko (Hannah Auchentallerová, Dorothea Wiererová, Michela Carrarová, Lisa Vittozziová) +0,9 s (0+4), 3. Švédsko (Johanna Skottheimová, Linn Gestblomová, Elvira Öbergová, Hanna Öbergová) +3,0 (0+7), 4. Francúzsko +10,5 (0+6), 5. Česko +52,8 (0+3), 6. Nemecko +1:01,8 min (1+8), 7. Rakúsko +1:28,7 (0+4) 8. Fínsko +1:35,0 (0+7), 9. Švajčiarsko +1:47,5 (0+4), 10. SLOVENSKO (Zuzana Remeňová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Paulína Bátovská Fialková) +2:00,6 (0+9)
