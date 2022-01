Nórky Wengová a Kalvaaová mali pozitívny test na COVID-19

Oslo 26. januára (TASR) - Nórske bežkyne na lyžiach Heidi Wengová a Anne Kjersti Kalvaaová mali krátko pred odchodom na ZOH pozitívny test na koronavírus. Ochorenie COVID-19 sa u nich ukázalo na sústredení v talianskom stredisku Seiser Alm. Tímový lekár Öystein Andersen uviedol, že podľa talianskych pravidiel musia zostať v izolácii desať dní do 3. februára.



V pondelok mal po návrate z Talianska do nórskej metropoly pozitívny test hlavný tréner mužskej reprezentácie Arild Monsen. Všetkých jeho osem zverencov označili úrady za úzke kontakty, sú v karanténe a čakajú na výsledky PCR testov. Let výpravy z Osla do Pekingu odložili o štyri dni na pondelok. Súťaže v behu na lyžiach sa v Číne začnú 5. februára. "Máme náhradníkov a ďalších akreditovaných športovcov. Teraz sa však snažíme dostať na ZOH pôvodne nominovaných," povedal manažér tímu Espen Bjervig pre agentúru AP.



Tridsaťročná Wengová získala na ZOH 2014 v Soči bronz v skiatlone na 15 km, zo svetových šampionátov má v zbierke päť zlatých, tri strieborné a jednu bronzovú medailu. Informovala o tom agentúra AP.