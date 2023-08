Norman nebude obhajovať zlato na 400m,chce sa sústrediť na OH v Paríži

New York 16. augusta (TASR) – Americký atlét Michael Norman nebude na blížiacom sa svetovom šampionáte v Budapešti obhajovať zlato v behu na 400 metrov z Eugene. Predčasne ukončil sezónu, v ktorej takmer vôbec neštartoval a chce sa sústrediť na budúcoročné OH v Paríži. Informoval portál olympics.com.



Dvadsaťpäťročný Američan bojoval počas celej sezóny so zranením. "Bohužiaľ, nebudem obhajovať titul na MS. Po mimoriadne frustrujúcej sezóne som sa rozhodol ukončiť prebiehajúci ročník, aby som sa mohol sústrediť na OH2024 v Paríži," uviedol na sociálnej sieti Instagram.



Norman pomohol USA získať zlato na OH pre dvoma rokmi v Tokiu v mužskej štafete na 4x400 m. V rovnakej disciplíne uspel s tímom aj na minuloročnom svetovom šampionáte v Eugene.