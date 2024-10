Normy FIFA sú v rozpore s právom EÚ, rozhodol Súdny dvor

Luxemburg 4. októbra (TASR) - Niektoré prestupové pravidlá Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sú v rozpore s právom Európskej únie. V piatok to uviedol Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vo svojom verdikte v súvislosti so žalobou, ktorú voči FIFA podal bývalý francúzsky futbalista Lassana Diarra.



SDEÚ sa vo svojom rozhodnutí odvolal na zásadu voľného pohybu v rámci únie. "Spomínané pravidlá sú také, že bránia voľnému pohybu profesionálnych futbalistov, ktorí chcú rozvíjať svoju činnosť tým, že idú pracovať do nového klubu," uviedol k pravidlám FIFA vo svojom stanovisku Súdny dvor EÚ, sídliaci v Luxemburgu.



Súčasné predpisy FIFA o štatúte a prestupoch hráčov stanovujú, že hráč, ktorý ukončí zmluvu pred jej uplynutím "bez oprávneného dôvodu", je povinný zaplatiť klubu kompenzáciu. Ak hráč prestúpi do iného klubu, sú za náhradu kompenzácie zodpovední spoločne hráč i klub.



Diarra podpísal v roku 2013 kontrakt s Lokomotivom Moskva, no o rok neskôr z neho odišiel, pretože mu ruský klub údajne chcel bezdôvodne znížiť plat. Lokomotiv sa obrátil na komoru FIFA pre riešenie sporov so žiadosťou o náhradu škody. Diarra však podal protižalobu, v ktorej žiadal náhradu za nevyplatenú mzdu. Hráč sa sťažoval, že hľadanie nového klubu po odchode z Ruska bolo náročné, pretože podľa predpisov FIFA by bol aj jeho nový zamestnávateľ spoločne zodpovedný za vyplatenie odškodnenia pre Lokomotiv. Hráč vyhlásil, že preto stroskotala jeho dohoda s belgickým Charleroiom a keďže si v sezóne 2014/15 nevedel nájsť klub, žiadal od FIFA náhradu škody. So žalobou predtým neuspel na Športovom arbitrážnom súde (CAS).



Generálny advokát SDEÚ Maciej Szpunar už v apríli konštatoval, že pravidlá FIFA, upravujúce zmluvné vzťahy medzi hráčmi a klubmi, môžu byť v rozpore so zákonmi EÚ o voľnom pohybe osôb a pracovníkov. Szpunar uviedol, že prestupový poriadok FIFA obmedzuje možnosť hráčov zmeniť zamestnávateľa, a naopak, klubom zamestnať hráča, z obavy pred finančným rizikom.