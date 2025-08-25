Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Norrie postúpil do 2. kola dvojhry na US Open, Korda skrečoval

Britský tenista Cameron Norrie reaguje v zápase 1. kola mužskej dvojhry proti Američanovi Sebastianovi Kordovi na záverečnom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku v pondelok 25. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Britský tenista Cameron Norrie postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 1. kole viedol nad Američanom Sebastianom Kordom 7:5, 6:4, keď domáci hráč zápas skrečoval pre zdravotné problémy.

muži - dvojhra - 1. kolo:

Cameron Norrie (V. Brit.) - Sebastian Korda (USA) 7:5, 6:4 - skreč, Martin Damm Jr. (USA) - Darwin Blanch (USA) 6:3, 6:4, 6:4, Zizou Bergs (Belg.) - Chun Hsin Tseng (Taiw.) 6:3, 6:4, 6:3, Lloyd Harris (JAR) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 7:5, 6:4, Coleman Wong (Hong.) - Aleksandar Kovačevič (USA) 6:4, 7:5, 7:6 (4)
.

