Norrie postúpil do osemfinále mužskej dvojhry

muži - dvojhra - 3. kolo:



Cameron Norrie (V. Brit.-7) - Holger Rune (Dán.-28) 7:5, 6:4, 6:1

New York 3. septembra (TASR) - Britský tenista Cameron Norrie nasadený ako siedmy postúpil do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole vyradil Dána Holgera Runeho 7:5, 6:4, 6:1. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazovi zápasu medzi devätnástym nasadeným Kanaďanom Denisom Shapovalovom a deviatkou turnaja Rusom Andrejom Rubľovom.