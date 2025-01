Norrie sa ospravedlnil za to, že hodil raketu, ktorá trafila diváčku

Auckland 7. novembra (TASR) - Britský tenista Cameron Norrie sa ospravedlnil a vyhol sa diskvalifikácii po tom, čo na turnaji ATP v Aucklande vyhodil do vzduchu raketu a tá zasiahla jednu z diváčok.



Stalo sa to v utorok tesne pred koncom duelu prvého kola s Argentínčanom Facundom Diazom Acostom, ktorý zvíťazil 6:2, 6:3. Diváčka pri incidente neutrpela žiadne zranenie a Norrie dostal varovanie od empajrového rozhodcu. "Nechcel som to urobiť, ospravedlnil som sa jej a ona povedala, že sa nič nestalo. Ale nemal som to robiť," povedal podľa agentúry AP.