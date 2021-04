Norrie vyradil v Estorile dvojku Garina, v semifinále narazí na Čiliča

dvojhra - štvrťfinále:



Cameron Norrie (V.Brit.) - Cristian Garin (Čile-2) 3:6, 7:5, 6:3

Marin Čilič (Chor.-6) - Kevin Anderson (JAR) 7:6 (7), Anderson skrečoval

Estoril 30. apríla (TASR) - Britský tenista Cameron Norrie postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v portugalskom Estorile. V piatkovom štvrťfinálovom stretnutí vyradil dvojku "pavúka" Cristiana Garina z Čile po trojsetovom boji 3:6, 7:5 a 6:3. V boji o postup do finále sa stretne so šiestym nasadeným Chorvátom Marinom Čiličom.