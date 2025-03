Norris a McLaren motivovaní bojovať aj o jazdecký titul

Melbourne 13. marca (TASR) - Britský pretekár Lando Norris uviedol, že jeho sebadôvera je na vrchole po tom, čo McLaren v minulej sezóne získal prvý konštruktérsky titul od roku 1998. Podľa neho tím túži nadviazať na úspech a zabojovať aj o jazdecký titul. Ten by bol premiérový od sezóny 2008, kedy ho ukoristil Lewis Hamilton.



"Víťazstvo v Pohári konštruktérov dodalo celému tímu ešte väčšiu motiváciu. Po 26 rokoch si mohol tím opäť vychutnať pocit triumfu, čo ho ešte viac poháňa vpred. Zároveň si uvedomujeme vyššie očakávania, tlak a konkurentov, ktorí nás budú chcieť zosadiť z vrcholu," uviedol Norris.



McLaren patril medzi najrýchlejšie tímy počas predsezónnych testov v Bahrajne. Norris a jeho austrálsky tímový kolega Oscar Piastri sa budú snažiť potvrdiť formu na úvodnej Veľkej cene Austrálie v Melbourne. "Som nadšený, ale zároveň pokojný. Nepociťujem väčší tlak, aj keď pred každou sezónou bývam nervózny. To sa však mení na vzrušenie," citovala 25-ročného jazdca agentúra AFP.



McLaren sa v úvode minulej sezóny trápil, no po vylepšeniach v šiestych pretekoch v Miami sa výkonnosť tímu výrazne zlepšila. Norris získal prvé víťazstvo v kariére, no na dohnanie Maxa Verstappena, ktorého Red Bull mal prepad formy, to nestačilo.



"Toto je najviac sebavedomý moment, aký som kedy mal – osobne aj v rámci tímu. Minuloročné úspechy nás presvedčili, že môžeme bojovať na najvyššej úrovni. Práve viera v naše schopnosti nám dodáva najväčšiu sebadôveru," dodal Norris.