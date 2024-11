Norris má pole position na VC Brazílie

Holandský pretekár F1 Max Verstappen z Red Bullu počas daždivej nedeľnej kvalifikácie na VC Brazílie 3. novembra 2024 v Sao Paule. Foto: TASR/AP



kvalifikácia - VC Brazílie



1. Lando Norris (V. Brit./McLaren) 1:23,405 min, 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,173 s, 3. Juki Cunoda (Jap./VCARB) +0,706, 4. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +1,070, 5. Liam Lawson (Nov. Zél./VCARB) +1,079, 6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +1,120, 7. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1,252, 8. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +1,281, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +5,587, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) bez času





Interlagos 3. novembra (TASR) - Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal pole position v daždivej nedeľnej kvalifikácii na VC Brazílie. Jeho súper v boji o titul a líder celkového poradia Max Verstappen z tímu Red Bull bude štartovať až zo sedemnásteho miesta.Organizátori presunuli kvalifikáciu pre dážď zo soboty na nedeľu ráno miestneho času. Pre množstvo nehôd a červených vlajok trvala nakoniec o vyše 40 minút dlhšie a tímy majú tak na pretekovú prípravu len niečo vyše tri hodiny. Hlavné preteky boli na programe pre počasie o hodinu a pol skôr (16.30 SEČ) oproti pôvodnému plánu.Norris stihol po poslednej červenej vlajke dve jazdy a napriek výzve tímu k opatrnosti výrazne vylepšil svoj čas. Krajana Georga Russella z Mercedesu, ktorý vyrazil na trať na poslednú chvíľu a obsadil druhé miesto, zdolal o 173 stotín sekundy. Dážď, ktorý stiera rozdiely medzi monopostami, využil Japonec Juki Cunoda – s VCARB obsadil tretie miesto so stratou takmer sedem desatín na Norrisa. Prekvapil aj jeho tímový kolega Liam Lawson z Nového Zélandu - pilot s malým množstvom skúseností odštartuje z piateho miesta.Verstappen nepotvrdil svoju kvalitu na vode a nepostúpil do Q3. Holanďan obsadil dvanástu pozíciu, no odštartuje zo sedemnástej, keďže dostal trest za výmenu motora. Otázny je štart piatich pretekárov, ktorí havarovali. Toto kvinteto tvoria Williamsy (Albon, Franco Colapinto), Aston Martiny (Fernando Alonso, Lance Stroll) a Carlos Sainz na Ferrari.