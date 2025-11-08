< sekcia Šport
Norris najrýchlejší v šprinte pred VC Brazílie, Piastri nedokončil
Autor TASR
Sao Paulo 8. novembra (TASR) - Britský pretekár Lando Norris na McLarene triumfoval v sobotnom šprinte pred Veľkou cenou Brazílie F1. Za priebežným lídrom šampionátu finišovala dvojica z Mercedesu Kimi Antonelli a George Russell. Šprint po šmyku nedokončil Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Druhý pretekár celkového poradia tak stráca na Brita pred nedeľnými pretekmi deväť bodov.
V piatom šprinte sa na pole position dostal piaty rozdielny pretekár, pričom premiérovo z prvého miesta štartoval Norris. Tamojší meteorológovia upozorňovali pred cyklónom, ktorý ale prešiel oblasťou okolo okruhu Interlagos ešte pred šprintom. Niektoré časti trate však zostali mokré, na čo doplatil práve Piastri. Jazdec McLarenu vyšiel s monopostom na mokrý obrubník a nasledovali ho aj ďalší dvaja pretekári. Norris si po štarte v pohybe už postrážil prvú priečku a triumfoval aj napriek záverečnej snahe Antonelliho.
Veľká cena Brazílie, šprint:
1. Lando Norris (V. Brit./McLaren), 2. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,845 s, 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +2,318, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +4,423, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +16,483, 6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +18,306, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +18,603, 8. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +19,366
nedokončili: Oscar Piastri (Aus./McLaren), Franco Colapinto (Arg./Alpine), Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber)
