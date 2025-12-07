< sekcia Šport
NORRIS SA STAL MAJSTROM SVETA: „Bola to dlhá cesta
Dvadsaťšesťročný Norris sa stal historicky 35. majstrom sveta a prvým s McLarenom od roku 2008, keď s tímom dosiahol celkový triumf rekordér Lewis Hamilton.
Autor TASR
Abú Zabí 7. decembra (TASR) - Britský pretekár Lando Norris na McLarene získal svoj premiérový titul vo formule 1. Stačilo mu naň tretie miesto na záverečnej VC Abú Zabí. Preteky vyhral Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, ktorý sa tak stal so stratou dvoch bodov vicemajstrom. Druhý bol v nedeľu Norrisov tímový kolega Oscar Piastri z Austrálie – ten skončil v celkovom poradí tretí o 13 bodov za šampiónom.
Dvadsaťšesťročný Norris sa stal historicky 35. majstrom sveta a prvým s McLarenom od roku 2008, keď s tímom dosiahol celkový triumf rekordér Lewis Hamilton. Tradičný tím vyhral tento rok aj Pohár konštruktérov a získal tak prvé double od roku 1998. „Papájoví“ mali medzi tímami jasne navrch celú sezónu a jasne vyzeral aj ich boj o jazdecký titul. Na jeseň však prišla nevýrazná séria vtedajšieho lídra Piastriho a o šampiónovi tak rozhodli záverečné preteky. Zaujímavosťou je, že Verstappenovi ušiel titul napriek tomu, že v sezóne zaznamenal najviac víťazstiev spomedzi všetkých jazdcov (8).
O konečnom poradí pretekov sa rozhodlo v podstate v prvom kole, keď si z pole position štartujúci Verstappen hneď pokryl Norrisa, ktorého predbehol vonkajškom v deviatej zákrute Piastri. Ten sa však nedokázal výraznejšie priblížiť k Verstappenovi, blízko k strate pozície bol naopak Norris v prospech štvrtého Leclerca. Pilot Ferrari bol viackrát v DRS zóne a vyzeralo to, akoby mal Brit problémy s batériou, ktorú dobíjal aj na rovinkách. Neskorší šampión si však pozíciu postrážil a McLaren pokryl Monačana aj dvoma pit stopmi. Verstappen nemal na ceste za výhrou výraznejšie komplikácie, jeho tímový kolega Cunoda sa snažil zbrzdiť Norrisa po prvom pit stope na zadnej rovinke, no skončil s päťsekundovou penalizáciou. S Britom sa pustil do súboja aj Lawson z Racing Bulls, juniorky Red Bullu. Piastri bol na alternatívnej stratégii a štartoval na tvrdých pneumatikách, kým jeho súperi v boji o titul boli na stredne tvrdej zmesi. Austrálčan čakal na prípadný výjazd bezpečnostného vozidla a k svojim mechanikom zašiel až v 41. kole. Havária však neprišla, preteky dokončili všetci jazdci a ešte pred jediným Piastriho pit stopom ho predbehol Verstappen.
Na piatom mieste skončil Russell na Mercedese, ktorý sa netajil ambíciou bojovať o výhru, nakoniec mu však nevyšiel štart a prácu mal skôr so šiestym veteránom Alonsom na Astone Martin. Najlepší výkon od mája podal siedmy Ocon na Haase a po nevydarenej kvalifikácii bral štyri body za ôsme miesto Hamilton. V tretích zo štyroch posledných pretekov bodoval deviaty Hülkenberg na Sauberi a prvý bod od augusta zaknihoval desiaty Stroll na Astone Martin. Súboj v hĺbke poľa sa odohrával medzi Haasom a Sauberom, ktoré bojovali o ôsme miesto v Pohári konštruktérov a vyššie prize money. Haas navýšil svoj päťbodový náskok o ďalších šesť. Nedeľné preteky boli zároveň posledné so systémom DRS uľahčujúcim predbiehanie, ktorý nebude súčasťou monopostov po budúcoročnej zmene pravidiel.
Hlas po pretekoch: /zdroj: Voyo/:
Lando Norris (McLaren), majster sveta, 3. miesto: „Bože môj. Dlho som neplakal, myslel som si, že nebudem, ale stalo sa to. Bola to dlhá cesta a chcem poďakovať svojmu tímu, svojim rodičom, mame a otcovi, ktorý ma podporoval od začiatku.“
Veľká Cena Abú Zabí (58 kôl, 1 kolo: 5,281 km, celkovo: 306,183 km):
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:26:07,469 h, 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +12,594 s, 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +16,572, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +23,279, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +48,563, 6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:07,562 min, 7. Esteban Ocon (Fr./Haas) +1:09,876, 8. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +1:12,670, 9. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +1:19,014 min, 10. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:19,523, 11. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +1:21,043, 12. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +1:21,166, 13. Carlos Sainz (Šp./Williams) +1:22,158, 14. Juki Cunoda (Jap./Red Bull) +1:23,794, 15. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +1:24,399, 16. Alexander Albon (Thaj./Williams) +1:30,327, 17. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls), 18. Liam Lawson (N- Zél./Racing Bulls), 19. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 20. Franco Colapinto (Arg./Alpine) všetci +1 kolo
Konečné poradie po 24 pretekoch:
1. Norris 423 b, 2. Verstappen 421, 3. Piastri 410, 4. Russell 319, 5. Leclerc 242, 6. Hamilton 156, 7. Antonelli 150, 8. Albon 73, 9. Sainz 64, 10. Alonso 56, 11. Hülkenberg 51, 12. Hadjar 51, 13. Bearman 43, 14. Lawson 38, 15. Ocon 38, 16. Stroll 33, 17. Cunoda 33, 18. Gasly 22, 19. Bortoleto 19, 20. Colapinto, 21. Jack Doohan (Aus./Alpine) obaja 0
Pohár konštruktérov:
1. McLaren 833 b, 2. Mercedes 469, 3. Red Bull 451, 4. Ferrari 398, 5. Williams 137, 6. Racing Bulls 92, 7. Aston Martin 89, 8. Haas 81, 9. Kick Sauber 70, 10. Alpine 22
