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Norris o možnej spolupráci s Verstappenom: Dokážem zdolať každého

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Britský jazdec Lando Norris z tímu McLaren. Foto: TASR/AP

Úradujúci šampión prestížneho motoristického seriálu tým reagoval na špekulácie ohľadom Holanďanovho možného prestupu do McLarenu k Norrisovi namiesto Oscara Piastriho.

Autor TASR
Silverstone 2. júla (TASR) - Britský pilot F1 Lando Norris povedal, že dokáže v rovnakom monoposte zdolať každého jazdca vrátane štvornásobného majstra sveta Maxa Verstappena. Úradujúci šampión prestížneho motoristického seriálu tým reagoval na špekulácie ohľadom Holanďanovho možného prestupu do McLarenu k Norrisovi namiesto Oscara Piastriho.

Budúcnosť pilota stajne Red Bull je predmetom otázok už dlhší čas, no Holanďana spájali médiá prevažne s Mercedesom. Podľa informácií Daily Mail však mal Verstappenov manažment rokovať s McLarenom o výmene s 25-ročným Austrálčanom Piastrim. Norris tieto správy poprel, no zároveň zdôraznil, že by sa nezľakol možnosti tvoriť tímovú dvojicu s 28-ročným Verstappenom.

„Verím, že dokážem zdolať ktoréhokoľvek jazdca. Myslím si, že to, čo robí Maxa takým výnimočným, je jeho konzistentnosť počas celej sezóny. Teším sa na to, s kým budem v budúcnosti spolupracovať. Zatiaľ nám to však s Oscarom stále veľmi dobre klape. Tešíme sa aj na ďalšie roky spolupráce,“ citovala priebežne piateho muža poradia jazdcov v aktuálnej sezóne agentúra DPA.
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