Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 8. november 2025Meniny má Bohumír
< sekcia Šport

Norris ovládol kvalifikáciu v Brazílii, za Britom Antonelli a Leclerc

.
Britský jazdec F1 Lando Norris na McLarene (vpredu) zdraví fanúšikov po jeho víťazstve šprintu pred Veľkou cenou Brazílie formuly 1 na okruhu Interlagos v brazílskom Sao Paule 8. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Kvalifikácia nevyšla Maxovi Verstappenovi, ktorý skončil už po prvej časti a obsadil 16. miesto.

Autor TASR
Sao Paulo 8. novembra (TASR) - Britský jazdec na McLarene Lando Norris si v kvalifikácii na VC Brazílie seriálu F1 vybojoval pole position. Priebežného lídra v prvom rade doplní Kimi Antonelli na Mercedese (+0,174), zatiaľ čo Charles Leclerc z Ferrari (+0,294) odsunul na štvrté miesto Oscara Piastriho, ktorý stratil 375 tisícin.

Kvalifikácia nevyšla Maxovi Verstappenovi, ktorý skončil už po prvej časti a obsadil 16. miesto. Do tej druhej sa nedostal ani jeho tímový kolega Júki Cunoda, ten finišoval o tri priečky nižšie ako Holanďan.

výsledky kvalifikácie na VC Brazílie:

1. Lando Norris (V.Brit./McLaren) 1:09,511 min, 2. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,174 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,294, 4. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,375, 5. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +0,420, 6. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,431, 7. Liam Lawson (N. Zél./Red Bull) +0,451, 8. Oliver Bearman (V.Brit./Haas) +0,466, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +0,491, 10. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +0,528
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka