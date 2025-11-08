< sekcia Šport
Norris ovládol kvalifikáciu v Brazílii, za Britom Antonelli a Leclerc
Kvalifikácia nevyšla Maxovi Verstappenovi, ktorý skončil už po prvej časti a obsadil 16. miesto.
Autor TASR
Sao Paulo 8. novembra (TASR) - Britský jazdec na McLarene Lando Norris si v kvalifikácii na VC Brazílie seriálu F1 vybojoval pole position. Priebežného lídra v prvom rade doplní Kimi Antonelli na Mercedese (+0,174), zatiaľ čo Charles Leclerc z Ferrari (+0,294) odsunul na štvrté miesto Oscara Piastriho, ktorý stratil 375 tisícin.
Kvalifikácia nevyšla Maxovi Verstappenovi, ktorý skončil už po prvej časti a obsadil 16. miesto. Do tej druhej sa nedostal ani jeho tímový kolega Júki Cunoda, ten finišoval o tri priečky nižšie ako Holanďan.
výsledky kvalifikácie na VC Brazílie:
1. Lando Norris (V.Brit./McLaren) 1:09,511 min, 2. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,174 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,294, 4. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,375, 5. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +0,420, 6. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,431, 7. Liam Lawson (N. Zél./Red Bull) +0,451, 8. Oliver Bearman (V.Brit./Haas) +0,466, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +0,491, 10. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber) +0,528
