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Norris podpísal s McLarenom štvorročnú zmluvu v hodnote 120 miliónov
Dvadsaťšesťročný Norris sa tak zaradí medzi najlepšie zarábajúcich jazdcov na štartovom rošte a zaostávať bude iba za Lewisom Hamiltonom (Ferrari) a Maxom Verstappenom.
Autor TASR
Woking 29. augusta (TASR) - Britský pretekár Lando Norris podpísal s McLarenom nový kontrakt, s tradičným tímom formuly 1 sa dohodol do konca sezóny 2030. Úradujúci majster sveta od príchodu do F1 stajňu nezmenil a s novou zmluvou si príde na 120 miliónov libier.
Dvadsaťšesťročný Norris sa tak zaradí medzi najlepšie zarábajúcich jazdcov na štartovom rošte a zaostávať bude iba za Lewisom Hamiltonom (Ferrari) a Maxom Verstappenom. Ten sa začiatkom tohto mesiaca dohodol na lukratívnom predĺžení zmluvy s Red Bullom a spolu s Hamiltonom majú zarábať viac ako 60 miliónov libier ročne.
Potvrdenie novej zmluvy prišlo iba šesť dní po tom, ako Norris na Veľkej cene Holandska dosiahol druhé víťazstvo za sebou. V celkovom poradí, ktoré s prehľadom vedie Kimi Anotnelli na Mercedese, mu patrí štvrté miesto. Vo formule 1 je deviatu sezónu a pre McLaren vlani získal prvý jazdecký titul od roku 2008. „Mám pocit, že by som mal zarábať toľko ako oni, ale táto zmluva sa určite ani nepribližuje úrovni Lewisa alebo Maxa. V istom zmysle je to správne, pretože som počas kariéry nedosiahol toľko ako oni,“ povedal Norris podľa agentúry DPA ohľadom štvornásobného a sedemnásobného šampióna.
„Na druhej strane si myslím, že by som mal zarábať rovnako, pretože verím, že s nimi dokážem bojovať vždy, keď je to potrebné, a môžem odviesť lepšiu prácu. Pracujem na tom. Dúfam, že sa im v tomto jedného dňa vyrovnám,“ dodal Brit. Po skončení nového kontraktu bude mať Norris za sebou minimálne dvanásť sezón v McLarene. Do jeho juniorského programu vstúpil už ako sedemnásťročný. V tíme odjazdil viac veľkých cien než ktorýkoľvek iný jazdec v histórii (163). Priznal, že ponuky prišli aj z iných tímov: „Bolo to skutočne najľahšie rozhodnutie, aké som doteraz počas kariéry musel urobiť. Nikdy som nebol človek, ktorý by prestupoval z tímu do tímu. Zostal som verný McLarenu aj v časoch, keď som mal možnosti odísť inam.“
Dvadsaťšesťročný Norris sa tak zaradí medzi najlepšie zarábajúcich jazdcov na štartovom rošte a zaostávať bude iba za Lewisom Hamiltonom (Ferrari) a Maxom Verstappenom. Ten sa začiatkom tohto mesiaca dohodol na lukratívnom predĺžení zmluvy s Red Bullom a spolu s Hamiltonom majú zarábať viac ako 60 miliónov libier ročne.
Potvrdenie novej zmluvy prišlo iba šesť dní po tom, ako Norris na Veľkej cene Holandska dosiahol druhé víťazstvo za sebou. V celkovom poradí, ktoré s prehľadom vedie Kimi Anotnelli na Mercedese, mu patrí štvrté miesto. Vo formule 1 je deviatu sezónu a pre McLaren vlani získal prvý jazdecký titul od roku 2008. „Mám pocit, že by som mal zarábať toľko ako oni, ale táto zmluva sa určite ani nepribližuje úrovni Lewisa alebo Maxa. V istom zmysle je to správne, pretože som počas kariéry nedosiahol toľko ako oni,“ povedal Norris podľa agentúry DPA ohľadom štvornásobného a sedemnásobného šampióna.
„Na druhej strane si myslím, že by som mal zarábať rovnako, pretože verím, že s nimi dokážem bojovať vždy, keď je to potrebné, a môžem odviesť lepšiu prácu. Pracujem na tom. Dúfam, že sa im v tomto jedného dňa vyrovnám,“ dodal Brit. Po skončení nového kontraktu bude mať Norris za sebou minimálne dvanásť sezón v McLarene. Do jeho juniorského programu vstúpil už ako sedemnásťročný. V tíme odjazdil viac veľkých cien než ktorýkoľvek iný jazdec v histórii (163). Priznal, že ponuky prišli aj z iných tímov: „Bolo to skutočne najľahšie rozhodnutie, aké som doteraz počas kariéry musel urobiť. Nikdy som nebol človek, ktorý by prestupoval z tímu do tímu. Zostal som verný McLarenu aj v časoch, keď som mal možnosti odísť inam.“